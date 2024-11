Drugsdealer (15) in parkje beschoten: 'Moet leven met kogel in mijn lijf'

Een ripdeal in Den Bosch liep begin dit jaar volledig uit de hand. Twee mannen uit Den Bosch (25 en 26) wilden een 15-jarige dealer beroven van zijn drugs, geld en sieraden, maar het ‘alleen maar dreigen’ met een vuurwapen ging helemaal mis. Er viel toch een schot en de jongen raakte levensgevaarlijk gewond. Hij overleefde de aanslag, maar de kogel zal voor altijd in zijn lijf, tussen zijn lever en een nier, moeten blijven zitten, zo bleek donderdag in de rechtbank in Den Bosch.

Eric en Ricardo troffen de 15-jarige dealer in het parkje bij de IJzeren Vrouw in Den Bosch. Ze wilden voor 200 euro hasj kopen, hadden ze via Snapchat laten weten. De jongen begroette Ricardo en kreeg vervolgens meteen een pistool onder zijn neus van Eric. Die zei dat hij al zijn spullen moest afgeven. De jongen deed een stap naar voren en Eric een naar achteren. En vrijwel meteen klonk het schot.

Van de bravoure van die dolle avond in maart was donderdag niets meer te merken in de rechtszaal. Verdachten Ricardo de H. (25) en Eric C. (26) zaten er maar stilletjes bij en vooral Eric leek elk moment dicht te kunnen slaan. De twee keken elkaar de hele dag niet aan en lijken niet meer de beste vrienden.

Zachte stem

Met zachte stem deed Eric zijn verhaal. Ja, hij had het pistool gekocht. En ja, er was een plan voor een ripdeal, nadat de twee de 15-jarige dealer uit Etten-Leur toevallig in een supermarkt in Den Bosch hadden leren kennen. En nee, het was niet de bedoeling dat er zou worden geschoten. Alleen dreigen, benadrukte Eric een paar keer. Maar plots schoot hij toch. Geen idee hoe dat kon, vertelde hij.

Zijn huisgenoot Ricardo, met wie Eric begeleid woonde, was heel wat minder spraakzaam. Hij wist niks van een afspraak en ook niet dat Eric een wapen mee had genomen naar de Van Grobbendoncklaan bij de IJzeren Vrouw. Hij dacht dat ze gingen chillen aan de plas, zoals ze wel vaker deden, verklaarde hij.

Van de domme

Maar volgens de officier van justitie houdt Ricardo zich van de domme om er zo beter vanaf te komen. Hij zou dondersgoed hebben geweten dat ze een ripdeal gingen doen. Sterker nog, het was Ricardo’s plan, meende de officier. Maar Ricardo bleef bij zijn strijdplan en hield vol eigenlijk niks te weten.

De inmiddels 16-jarige jongen, die enorm groot is voor zijn leeftijd, overleefde het schot. Hij moet wel de rest van zijn leven doorbrengen met een beschadigde long en een kogel op een moeilijke plek tussen zijn organen. Verwijderen is te gevaarlijk en zelfs als hij een klap op de verkeerde plek krijgt, zou dat al fataal kunnen zijn. Daarom moest hij ook stoppen met zijn grote passie, boksen.

De officier van justitie sprak haar afschuw uit over dat de jongen doelbewust naar het parkje in Den Bosch is gelokt en ook over hoe lichtzinnig Eric tóch de trekker overhaalde.

Het brein achter de overval

Zij houdt beide mannen verantwoordelijk voor de ripdeal én het schieten. Ook al was de rol van Ricardo in het parkje niet zo groot, hij was volgens justitie wel het brein achter de overval.

Tegen schutter Eric C. eiste ze zeven jaar cel en Ricardo de H. zou wat haar betreft veertig maanden cel moeten krijgen, waarvan tien voorwaardelijk. Veel lastiger is wat er met beide mannen moet gebeuren als ze vrijkomen. Beiden hebben al een strafblad en ‘serieuze problematiek’ en kunnen niet zomaar hun leven oppakken na hun celstraf.

De officier van justitie eiste dat Ricardo een reeks van maatregelen krijgt, zoals hulpverlening, begeleid wonen en controle op drank en drugs. Bij Eric twijfelde ze of ze een vorm van tbs zou eisen, maar omdat dat niet is geadviseerd eiste ze in plaats daarvan een maatregel die neerkomt op mogelijk levenslang toezicht. Daarbij wordt steeds bekeken welke vorm van behandeling het beste is in welke fase. “Hij heeft hulp nodig en kan straks niet onbehandeld vrij rondlopen. En dat wil hij zelf ook niet.”

De rechtbank doet op 28 november uitspraak in deze zaak.

Beelden van het onderzoek na de schietpartij: