Spoorzone wordt hip stadsgebied met 1000 nieuwe woningen

Roosendaal moet een ‘hippe’ stad worden, aantrekkelijk voor zowel toekomstige als huidige inwoners. De stad wil een spoorzone creëren naar het voorbeeld van Tilburg. Daarvoor moet het gebied rond het station de komende jaren flink op de schop. “We staan op een kantelpunt waarbij alles bij elkaar komt en die kans moeten we nu pakken”, aldus burgemeester Marc Buijs.

De stad wordt nu doorkruist door een groot aantal spoorlijnen waarvan een aantal overbodig is geworden. Door afspraken met onder meer spoorbeheerder ProRail kan een groot deel van het spoor worden versmald. Hierdoor valt er een groot gebied vrij aan de achterkant van het station. In de eerste fase van de plannen moeten hier vanaf 2030 zo’n duizend woningen worden gebouwd.

“Het gaat ons eigenlijk niet eens zozeer om het aantal woningen. Belangrijker vinden we het om de leefbaarheid een boost te geven. We moeten af van de lelijke buffer in de stad en een verbinding maken met zowel het oude centrum als de omliggende wijken Stadsoevers en Kalsdonk”, aldus Buijs.

Het stadsbestuur heeft de afgelopen maanden flink gelobbyd om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Een belangrijk deel van de benodigde eerste twintig miljoen wordt gefinancierd vanuit het Rijk. Zo is het stationsgebied opgenomen in landelijke programma's van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Er zijn veel vooral jonge en hoogopgeleide mensen die graag in de buurt van een station willen wonen. Die nieuwe inwoners willen we aantrekken omdat zij ons kunnen helpen om de kwaliteit van leven in de stad te verbeteren. Daarbij is het zeker niet de bedoeling huidige bewoners weg te jagen”, aldus Marc Buijs.

Verder uitbreiden

Op langere termijn vanaf 2040 wil Roosendaal het stationsgebied verder uitbreiden met 4000 woningen. De stad trekt een miljoen euro uit om de exacte uitwerking van dit voornemen verder uit te werken.