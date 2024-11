Pro-Palestijnse demonstratie tijdens lichtfestival GLOW eenzijdig afgelast

Actiegroep Eindhoven4Palestine wil vrijdagavond in het centrum van Eindhoven een pro-Palestijnse demonstratie houden. Dat is tijdens het drukbezochte lichtfestival GLOW. Een dag nadat de oproep hiervoor is gedeeld, meldt de gemeente dat de demonstratie niet doorgaat. Maar de organisatie ontkent dit. Eerder deze week werden demonstraties in andere steden verplaatst, of riepen gemeenten op vooral niet te komen.

Eindhoven4Palestine organiseert vaker demonstraties in Eindhoven. Zo kwamen in december vorig jaar honderden mensen naar de binnenstad om tegen het geweld in Gaza en voor de Palestijnen te demonstreren. De organisatie werkt samen met Eindhoven Students4Palestine, dat al meerdere acties op de technische universiteit hield.

Angst voor escalatie

Volgens de actievoerders is de actie, die woensdagavond werd aangekondigd met de woorden 'Let justice glow', afgestemd met de gemeente. "Ze zijn op de hoogte, omdat onze demonstratie samenvalt met GLOW is er contact geweest", aldus een woordvoerder. Na de rellen van vorige week in Amsterdam zijn veel steden bang voor escalatie bij demonstraties. "Geen idee hoe de gemeente het gaat aanpakken", zegt Eindhoven4Palestine daarover.

In Utrecht riep de gemeente donderdag nog op een studentendemonstratie te staken, omdat pro-Palestijnse activisten het protest zouden willen kapen. Woensdag verplaatste de gemeente Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie van de Dam naar een andere locatie. Beide gemeentelijke maatregelen hadden niet het gewenste effect: mensen kwamen toch demonstreren.

Overleg

De gemeente Eindhoven kon donderdagochtend niets zeggen over de demonstratie. Antwoorden op vragen van Omroep Brabant lieten uren op zich wachten. Donderdag aan het eind van de middag meldt de gemeente dat de demonstratie niet doorgaat. "We hebben begrepen van de organisatie dat de oproep is verwijderd en deze demonstratie niet doorgaat", aldus een woordvoerder.

Daar denkt Eindhoven4Palestine heel anders over. De oproep was een Instagramstorie, dat zijn berichten die na een tijdje vanzelf verdwijnen. Van afgelasten is volgens hen geen sprake. "Waar hoor je dat?", is het antwoord als we er naar vragen. Volgens de organisatie gaat de demonstratie vrijdag gewoon door.

Rellen

Bang voor rellen zoals onlangs in Amsterdam is de organisatie niet. "We zijn ons zeker bewust van het politiegeweld in Amsterdam, maar we willen erop vertrouwen dat we in Eindhoven ons demonstratierecht kunnen uitvoeren en dat dit wordt beschermd." Overigens zegt de organisatie, die de oproep voor de demonstratie deelde met meer dan drieduizend volgers, dan ze op weinig bezoekers rekenen. "We verwachten ongeveer tien mensen, maar iedereen is welkom."

De keuze om de demonstratie tijdens GLOW te houden is een bewuste. "We demonstreren ook om onze stem te laten horen, zichtbaarheid te creëren en voor bewustwording. Logischerwijs gebeurt dit op een plek waar mensen ons zien en horen", aldus de organisatie.