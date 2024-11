Handgranaat gevonden bij inval in een huis, man aangehouden

De politie heeft woensdagochtend meerdere vuurwapens en een handgranaat gevonden bij een inval in een huis aan de Bergstraat in Ossendrecht. Een 36-jarige man is aangehouden, laat de politie donderdagmiddag weten.

Om zes uur in de morgen ging de politie het huis binnen. Eenmaal binnen vonden zij een handgranaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest hiervoor eerst naar het huis komen. Niet veel later werd de handgranaat veilig uit het huis gehaald en kon de politie verder met de doorzoeking. De inval in het huis is onderdeel van een onderzoek.