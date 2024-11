Dodelijke spookrit na ripdeal: acht jaar cel voor enige overlevende

Piet van O. (21) uit Oudheusden moet acht jaar de cel in omdat hij een drugsdealer heeft neergeschoten bij een ripdeal in Roosendaal. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag geoordeeld. Na de schietpartij sloeg Piet met twee andere mannen op de vlucht. Op de A16 gingen de drie spookrijden en reden ze vol op een tegenligger. Drie mensen overleden bij die crash op die 15e januari vorig jaar.

Het enorme ongeluk gebeurde binnen twintig minuten na de ripdeal in Roosendaal. Twee spookrijders (17 en 33) en de bestuurder (54) van de tegenligger kwamen daarbij om. Ook de hond in de tegemoetrijdende auto kwam om het leven. De partner van die bestuurder raakte zwaargewond en haar toen 14-jarige dochter raakte gewond.

Piet van O. was de enige overlevende van de spookrijders. Hij raakte zwaargewond en werd weken in coma gehouden. Daarna werd hij aangehouden.

Het eerste schot

Piet ontkende tijdens de zitting dat hij twee kogels had afgevuurd op de drugsdealer in Roosendaal. Dat was de jongen van 17 uit Harreveld geweest, die achterin zat, verklaarde Piet. Toen de dealers, volgens Piet, hun geld wilden afpakken voor de aankoop van honderd gram wiet schoot de jongen twee keer op de dealer. Een keer in zijn arm en een keer in zijn been.

Maar de rechtbank is ervan overtuigd dat Piet van O. in ieder geval het eerste schot heeft gelost. Daarna werd de dealer achtervolgd en in een fietstunnel nog een keer beschoten.

Niemand greep in

Of Piet dat ook heeft gedaan, maakt de rechtbank niet uit. De drie inzittenden werkten nauw samen bij die achtervolging en niemand greep in. Daarom zijn ze alle drie verantwoordelijk voor het schieten. De rechtbank neemt het Piet kwalijk dat hij het schieten in de schoenen van zijn overleden vriend wilde schuiven.

Van O. werd ook verantwoordelijk gehouden voor de dodelijke spookrit, ook al zat hij zelf niet achter het stuur. Bij het plan voor een ripdeal hoorde ook een vluchtplan. Volgens de rechtbank hebben de mannen gezamenlijk onaanvaardbare risico’s genomen bij hun vlucht. Hun eigenbelang woog veel zwaarder.