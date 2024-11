Politie waarschuwt mensen die racistisch reageren op X

Een aangepast signalement van een overvaller in Eindhoven heeft voor veel ophef gezorgd. De politie sprak eerst over 'een blanke of mogelijk getinte man' en daarna over 'een getinte man'. Op X kwamen daar flink wat discriminerende reacties op. De politie riep daarop iedereen op X op 'deze getuigenoproep vooral niet te gebruiken voor een discussie over huidskleur'.

De overvaller wiens signalement is verspreid, sloeg afgelopen week twee keer toe bij een tankstation aan de Limburglaan in Eindhoven. Beide keren bedreigde de gemaskerde overvaller de medewerkers met een groot mes en eiste geld. De politie startte meteen een onderzoek na de overvallen. "In eerste instantie was er een onduidelijk signalement voorhanden, vandaar dat we spraken over een blanke of licht getinte man", zegt een woordvoerder van de politie. LEES OOK: Overvallen op tankstation gepleegd door zelfde dader, politie deelt foto's

Nadat de politie meer informatie kreeg, werd het signalement aangepast. Die aanpassing deed veel stof opwaaien op X, omdat er ook camerabeelden zijn waarop de man te zien is. Er kwamen reacties als 'haal de kleurenwaaier erbij' tot 'donkerblank zeker?', maar ook reacties die discriminerend en beledigend zijn. De politie zegt nu in een bericht op X. "Wij zijn een politie voor iedereen: onafhankelijk van huidskleur, etnische afkomst, seksuele aard, politieke en/of religieuze voorkeuren. Daarnaast is het strafbaar om je op een beledigende/discriminerende manier uit te laten, ook online. Onthoud je dan ook van dit soort opmerkingen." Reacties niet uitgeschakeld

Ondanks de vele negatieve reacties is de politie niet van plan om X niet meer te gebruiken voor dit soort getuigenoproepen. Ook zullen de reacties onder zulke berichten niet zomaar worden uitgeschakeld. "Wij zullen niet snel overgaan tot het blokkeren van reacties, omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om te reageren en zo ook de mensen die echt iets willen bijdragen niet uit te sluiten."

Het signalement voordat het aangepast is (foto: Johannes de Witt op X).