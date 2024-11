25 jaar Rockacademie: 'Het hing in de lucht dat er iets tofs ging gebeuren'

Grote namen als Flemming, Duncan Laurence, bandleden van Krezip, Eefje de Visser, Danny Vera en Floor Jansen. Ze zaten allemaal op de Fontys Rockacademie in Tilburg. Die opleiding bestaat dit jaar vijfentwintig jaar.

Joost van Haaren, bassist van de Tilburgse band Krezip, heeft de opleiding op de Rockacademie afgerond: “Ik vond het echt te gek. Vooral omdat je tussen zoveel gelijkgestemden zit en samen met muziek bezig bent. Daar leerde je veel van, zo inspirerend!” In 1999 ontstond de vraag vanuit de popsector naar een muziekopleiding. Zonder strak studieprogramma maar vol goede intenties is een kleine groep studenten en docenten toen gestart met de Rockacademie in Tilburg. Hans van den Hurk is studieleider op de opleiding en al vierentwintig jaar betrokken. “We zijn gewoon ergens begonnen. Het was een creatieve broedplaats. Het programma moesten we nog ontdekken en we hadden het allemaal nog niet goed op papier.” Joost vult aan: “Alles was nieuw voor iedereen maar het was een heel hechte club en dat was leuk.”

Annelies Kuijsters, toetsenist van Krezip, heeft ook op de academie gestudeerd: “Wij werden als band ook heel erg betrokken bij de oprichting van de opleiding. Het borrelde toen al: er gaat een popmuziekopleiding komen. Het hing echt in de lucht, er gaat iets heel tofs gebeuren hier. En het was heerlijk om eindelijk vol met je passie, muziek, bezig te kunnen zijn.”

Annelies Kuijsters en Joost van Haaren (foto: Floor Foole).

Annelies en Joost zijn nu even terug bij de opleiding en krijgen een rondleiding van studenten. “Het is zo leuk om hier rond te lopen. Je zou bijna willen dat je nog een ritje kan doen”, vinden de muzikanten. Joost zegt: “Ik heb heel veel geleerd van de baslessen op de academie. De leraren waren ook echt heel goed. Ik kwam met knikkende knieën de les binnen want ik had de bas mezelf aangeleerd. Deed ik het wel goed, vroeg ik me toen af. Maar dat viel gelukkig alles mee”, zegt hij lachend.

Annelies: “Ik heb ook heel veel goede herinneringen aan de bandjesavonden. De sfeer was heel goed.” Joost vult aan: “Je gleed van het klaslokaal zo de kroeg in.” Op een gegeven moment werd het voor de band Krezip wel wat lastiger. Ze werden succesvoller maar zaten nog wel op de opleiding. “Wij waren al doorgebroken op Pinkpop en we hadden al heel veel platen verkocht. De band liep al heel goed. Toen kwamen we wel een beetje in tijdnood met het studieprogramma."

Een foto van de eerste lichting leerlingen, met Floor Jansen in het midden (foto: Floor Foole).

De opleiding is in de afgelopen vijfentwintig jaar veel veranderd. Een studierichting als electronic music producer bestond in de beginjaren nog niet. En ook nu is de academie in beweging. Tegenwoordig moeten docenten en studenten zich verhouden tot nieuwe ontwikkelingen zoals de invloed van kunstmatige intelligentie op de popsector.

