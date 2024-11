Zoon (40) wurgde moeder (78) 'op haar verzoek' en krijgt tbs

Nevzat G. (40) uit Veghel heeft tbs met voorwaarden gekregen voor de moord op zijn moeder. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. G. bekende zijn moeder (78) te hebben gewurgd, maar dat was op haar verzoek. Maar de rechtbank gaat daar niet in mee en vindt dat er sprake is van moord.

“Mijn moeder vroeg mij om haar te doden, ze eiste hulp. Toen heb ik uiteindelijk gezegd, ik ga jou helpen. Samen hebben we besloten om haar vast te binden en haar neus en mond af te plakken. Daarna heb ik haar gewurgd.” Dat verklaarde Nevzat G. (40) tijdens de zitting in de rechtbank in Den Bosch. Hij bekende zijn moeder te hebben vermoord op 27 februari, maar dus wel op haar uitdrukkelijke verzoek.

Tijdens die zitting werd ook duidelijk dat Nevzat flinke trauma’s uit zijn jeugd heeft die hij nooit goed heeft verwerkt. Het leek hem goed te gaan, met vrouw en twee kinderen en een eigen garagebedrijf in Veghel. Maar een dom auto-ongeluk in 2022 zorgde ervoor dat Nevzat in een stressstoornis belandde. Al vrij snel verloor hij zijn relatie inclusief kinderen en zijn bedrijf. Hij was zijn levenslust kwijt en woonde weer bij zijn ouders aan de Leeuwenbekstraat in Veghel.

Ongezonde verhouding

Daar ging het van kwaad tot erger. En zijn situatie zorgde ervoor dat zijn moeder er aan onderdoor ging. Ze trokken elkaar naar beneden en ontwikkelden een ongezonde verhouding, die volledig was gebaseerd op de doodswens van hun beiden. En dat was ook nog het enige waarover ze met anderen spraken.

Moeder en zoon belandden in een isolement en het ging van kwaad tot erger. ‘Duw me maar in het kanaal’, zei moeder. Maar dat vonden ze geen goed idee. Pillen ook niet, want dan zou ze gehandicapt kunnen raken. Een zak over het hoofd was het ook niet.

Toen ontstond het uiteindelijke plan: de handen en voeten van moeder werden vastgebonden met duct-tape, omdat ze dan niet kon tegenwerken. Haar mond en neus werden afgeplakt. Moeder pakte een hoofddoek om haar ogen af te dekken en Nevzat pakte een sjaal om haar te wurgen.

'Doodgaan is moeilijk'

Hij bleef de hele nacht bij zijn dode moeder, met wie hij al een maand lang in pyjama in de woonkamer woonde. Hij pakte nog een mes om zelfmoord te plegen, maar dat durfde hij niet. “Doodgaan is moeilijk”, zo zei hij.

En zo vond zijn vader de twee de volgende ochtend. Hij mocht niet bij zijn dode vrouw in de buurt komen en de gewaarschuwde politie ook niet. Die moest een stroomstootwapen gebruiken om Nevzat, die nog steeds dat mes in zijn hand had, bij zijn moeder weg te krijgen.

Omdat Nevzat niet toerekeningsvatbaar is, vroeg justitie ook al om ontslag van rechtsvervolging. In plaats van een straf moet Nevzat, in lijn met het advies van deskundigen, zo snel mogelijk worden opgenomen in de Woenselse Poort in Eindhoven om behandeld te worden. Na die behandeling zal hij dan beschermd moeten gaan wonen en de nodige hulp krijgen.