Joska volgt twee stellen die op een bijzondere manier een baby krijgen

Een bijzonder verhaal over hoe vier Brabanders hun kinderwens in vervulling laten gaan. Dat is wat Joska Zinkweg afgelopen jaar heeft vastgelegd. Ze volgde het proces van Janneke, Anna, Marvin en Luc en maakte er een podcast over: 'Met de beste bedoelingen'. Want Marvin werd zaaddonor voor Janneke en haar vrouw Anna. En Anna werd draagmoeder voor Marvin en zijn man Luc. "Ik wilde zo graag weten hoe je als draagmoeder nou je kind kunt afstaan", vertelt podcastmaakster Joska.

Eind vorig jaar werden Janneke en haar vrouw Anna allebei zwanger. Janneke was zwanger van Marvin en zou het kindje samen met haar vrouw opvoeden. Anna was zwanger van Luc en zou het kindje afstaan aan hem en zijn man Marvin. Anna besloot het nieuws te delen met haar hardloopclubje, waar Joska ook lid van is. In de groepschat op WhatsApp omschreef ze hun situatie. "Ik vond dat zo bijzonder", vertelt Joska. "Maar veel mensen hadden er een mening over. Dat verbaasde me. Sommigen vonden het niet kunnen dat een kind werd opgevoed door twee vrouwen of twee mannen", herinnert ze zich.

"Ik zag opeens hoe groot het taboe is dat nog op dit onderwerp rust."

De reacties van haar hardloopclub zetten Joska aan het denken. "Ik zag opeens hoe groot het taboe is dat nog op dit onderwerp rust. Ik dacht: daar moet ik iets mee", vertelt ze. Joska is filmmaker en wilde eerst een documentaireserie maken over de twee koppels. Maar uiteindelijk vond ze het onderwerp toch te intiem voor een serie. Ze besloot daarom een podcast te maken, al had ze dat nog nooit gedaan. "Ik wist niet hoe ik zoiets het beste kon monteren. Toevallig bleek de buurman van Janneke en Anna een editor te zijn. Die wilde voor mij wel de montage doen."

René Derks verzorgde de montage van de podcast.

Janneke, Anna, Marvin en Luc waren enthousiast over het idee. "Ze zagen ook in dat het wel bijzonder was wat ze deden. Dankzij de podcast kunnen hun kinderen later hun proces ook terugluisteren."

"Ik vond dat heel aangrijpend."

In de podcast voert Joska gesprekken met het viertal, waarin ze praat over zowel de leuke als de moeilijke kanten van hun verhaal. Zo vraagt de maakster zich af hoe het voelt om als draagmoeder de baby na de geboorte af te staan en bij andere ouders op te zien groeien. "Als moeder van twee kinderen kon ik eerst niet begrijpen hoe Anna haar kind zou kunnen afstaan. Ik vond dat heel aangrijpend", vertelt ze. LEES OOK: Janneke en Anna kregen een baby voor zichzelf én een ander koppel "Nu begrijp ik het wel. Na de bevalling van Anna heb ik een heel mooi gesprek met haar gehad. Natuurlijk heeft ze verdriet, maar ze doet het wel. Dat vind ik zo knap. Ze heeft mij echt geraakt. En ik denk dat andere mensen het ook zullen begrijpen als ze haar horen." Joska hoopt met haar podcast op meer begrip. "Ik wil graag dat mensen zien dat een kindje krijgen ook op deze manier kan. Als je het maar met de beste bedoelingen en met heel veel liefde doet. En dat doen Janneke, Anna, Luc en Marvin. Ik hoop dat mensen die direct een oordeel klaar hebben, de moeite nemen om naar hun verhaal te luisteren." De eerste zes afleveringen van de podcast 'Met de beste bedoelingen', gemaakt in samenwerking met Omroep Brabant, zijn sinds donderdag te horen.