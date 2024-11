Man opgepakt op A58 na wildwest-achtervolging met 15 politieauto's

Een automobilist is vrijdag ongeveer 65 kilometer achtervolgd door maar liefst vijftien politieauto's vanaf het Limburgse Weert. Uiteindelijk werd de auto klemgereden op de A58 tussen Tilburg en Moergestel. De man ramde vóór zijn arrestatie twee politieauto's. Hij is afgevoerd door de politie. De snelweg richting Breda is afgesloten.

Eerder op de dag deelde de politie een opsporingsbericht dat ze in de omgeving van Weert op zoek was naar een man van 50 tot 60 jaar oud in een blauwe Nissan Qashqai. Deze bleek gestolen, waarop de politie de achtervolging in zette.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de klemgereden Nissan inderdaad hetzelfde voertuig is als in het opsporingsbericht in de omgeving van Weert.