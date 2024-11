Een oudere man is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt toen hij met zijn fiets ten val kwam door een spelende, loslopende hond. Dat gebeurde op de Langedijk in Breda.

Een traumahelikopter landde bij de plek van het ongeluk voor medische ondersteuning. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was eveneens aanwezig.

Om wat voor hond het ging, is niet bekend.