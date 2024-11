Gemeente is 50 kunstwerken kwijt, waaronder een echte Andy Warhol

De gemeente Maashorst is vijftig kunstwerken kwijtgeraakt. Een van de zoekgeraakte werken is een zeefdruk van prinses Beatrix, gemaakt door de beroemde kunstenaar Andy Warhol. De oorzaak van de vermissing is tot dusver onbekend. De gemeente heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld te achterhalen wat er met precies is gebeurd.

De kunstwerken waren vroeger eigendom van de gemeente Uden. Voordat de fusiegemeente Maashorst in 2022 werd gevormd, was de kunstcollectie van de gemeente Uden nog geïnventariseerd. Een deel van deze kunstwerken wordt nu geleend door het Udense Museum Krona. Een ander deel hangt in het nieuwe gemeentehuis en een aantal stukken zijn teruggegeven aan de kunstenaars die het ooit maakten. Maar het resterende deel is nu zoekgeraakt. Uit onderzoek van de gemeente zelf is gebleken dat de kunstwerken 'mogelijk tijdens de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis zijn afgevoerd'. Daarom heeft de gemeente de werken als vermist opgegeven bij de politie, meldt ze in een persbericht. Daarnaast is er een onderzoeksbureau ingeschakeld om uit te vinden hoe de kunstwerken zoek zijn geraakt en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Teruggeven

Een aantal jaar terug - in 2020 om precies te zijn - meldde de gemeente nog dat ze 55 werken terug wilden brengen naar de makers. Toen hadden ze moeite met het opsporen van de kunstenaars. Maar na de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis zijn nu dus ook kunstwerken kwijt. De waarde van de zoekgeraakte werken is nog niet bekend. LEES OOK: Kunst wordt teruggegeven aan de makers, maar dan moeten die wel te vinden zijn Gestolen

Twee weken geleden werden bij een galerie in Oisterwijk na een kraak twee Warhol-zeefdrukken gestolen. Twee andere zeefdrukken werden na de diefstal op straat teruggevonden. Voor die kunstroof is een verdachte opgepakt. De twee gestolen zeefdrukken uit de serie Reigning-Queens zijn nog niet teruggevonden. LEES OOK: Man (23) opgepakt voor kunstroof waarbij Warhols werden gestolen