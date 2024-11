Boswachter Frans: 'Lieveheersbeestjes met veel stippen mag je vernietigen'

Wat is er aan de hand met deze paddenstoel? José van Zelderen stuurde mij een foto van een paddenstoel en ze wilde graag weten wat er aan de hand is met die paddenstoel. Op de foto zie je een “lekkende” biefstukzwam. Biefstukzwammen hebben waaiervormige hoeden en aan de boom zitten smalle aanhechtingspunten. Soms zie je ook hoeden van biefstukzwammen met een soort steel onder de hoed. Je komt deze hoeden/vruchtlichamen van de biefstukzwam ook enkel in de herfst tegen, een echte herfstzwam. Ze groeien graag op verwondingen op levende zomer- en wintereikenbomen, want dat zijn zwakke plekken geworden. Het liefst dicht bij de grond. Hoog in de boom zul je ze niet snel vinden. Brabant is ideaal voor biefstukzwammen, want ze groeien vooral op zandgronden. De naam biefstukzwam is meer dan terecht, want het is een goed eetbare zwam en de hoeden lijken ook op rauwe biefstuk. Als je zo’n hoed voelt, lijkt het ook nog eens of je in een biefstuk knijpt. Ook bij het doorsnijden (niet doen!) van de hoed zie je een soort vleesstructuur. Als de hoed wat ouder wordt gaat de rode kleur aan de bovenkant van de hoed lekken, zie foto José.

Welke zwam hangt er in het Liesbos aan een dode boom?

José van Poppel zag in het Liesbos een zwam aan een dode boom hangen en ze vroeg zich af wat er aan de hand is met die boomzwam. Aangezien het een wat oudere boomzwam is en ik niet goed de bovenkant kan zien van die zwam, is het gokken met welke soort ik van doen heb. Volgens mij is het een witte bultzwam waarop guttatie plaatsvindt. Guttatie ontstaat als zwammen / paddenstoelen in de groei grote hoeveelheden vocht opzuigen en het overschot aan water kwijt moeten. Het resultaat zijn dan grote druppels vocht op de hoed van een paddenstoel of aan de rand van een groeiende zwam. Deze druppels noemen we guttatiedruppels, die soms opvallende kleuren hebben. Soms zijn er zelfs paddenstoelen of zwammen bij waarbij de guttatiedruppels bloedrood van kleur zijn. Vooral bij de houtzwammen zie je het meest die guttatiedruppels.

Invasie van lieveheersbeestjes op de buitenkant van de muur. Wat kan ik er tegen doen?

Mia van Rooy trof aan de buitenkant van het huis bij de slaapkamerramen een invasie van lieveheersbeestjes. En deze beestjes wilden naar binnen kruipen. Haar vraag is hoe ze van die binnenkruipende diertjes op een milieuvriendelijke manier kan afkomen. Allereerst is het zo dat overwinteringsplaatsen van lieveheersbeestjes heel verschillend zijn van soort tot soort. Veel inheemse lieveheersbeestjes overwinteren buiten in de natuur. Daar vind je ze in dood hout, achter de schors van bomen, in de strooisellaag, tussen afgestorven plantendelen, in groenblijvende heesters, zoals brem, laurier, diverse coniferen en in mos. Het enige inheemse lieveheersbeestje wat in huizen overwintert is het tweestippig lieveheersbeestje en dat valt bijna niet op.