250 mensen bij pro-Palestijnse demonstratie in Eindhoven

De pro-Palestijnse demonstratie van actiegroep Eindhoven4Palestine in het centrum van Eindhoven van vrijdagavond is rustig verlopen. Zo'n 250 mensen deden mee aan het protest, dat dwars door het centrum van Eindhoven ging.

Omdat het lichtfestival GLOW deze week in Eindhoven is, was het druk in de binnenstad. De demonstranten liepen door het centrum langs projecties van het lichtfestival.

Vooraf was er onduidelijkheid over de demonstratie. Donderdagavond meldde de gemeente Eindhoven nog dat de mars door het drukke centrum afgelast zou zijn, maar dat bleek vrijdag niet het geval. 'Een vergissing van de gemeente', liet actiegroep Eindhoven4Palestine vrijdagmiddag tegenover Omroep Brabant weten.

'Let justice glow'

De demonstratie in Eindhoven werd woensdagmiddag aangekondigd op Instagram. Onder de noemer 'Let justice glow' werd opgeroepen naar het 18 Septemberplein te komen.

Eindhoven4Palestine organiseert vaker demonstraties in Eindhoven. Zo kwamen in december vorig jaar honderden mensen naar de binnenstad om tegen het geweld in Gaza en voor de Palestijnen te demonstreren.

De organisatie werkt samen met Eindhoven Students4Palestine, dat al meerdere acties op de technische universiteit hield.