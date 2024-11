Demonstratie tijdens GLOW gaat toch door: 'Vergissing van gemeente'

De pro-Palestijnse demonstratie tijdens lichtfestval GLOW in Eindhoven gaat gewoon door, zegt nu ook de gemeente. Donderdagavond meldde de gemeente Eindhoven nog dat de mars door het drukke centrum afgelast zou zijn, maar dit blijkt niet het geval. 'Een vergissing van de gemeente', aldus actiegroep Eindhoven4Palestine.

Volgens Eindhoven4Palestine was alles al afgestemd met de gemeente. "Ze zijn op de hoogte, omdat onze demonstratie samenvalt met GLOW is er contact geweest", aldus een woordvoerder donderdag. Over eventuele veiligheidsrisico's zei de organisatie: "Geen idee hoe de gemeente het gaat aanpakken".

'Ze zijn op de hoogte' De demonstratie in Eindhoven werd woensdagmiddag aangekondigd op Instagram. Onder de noemer 'Let justice glow' werd opgeroepen naar het 18 Septemberplein te komen voor een mars door de binnenstad. Daar vindt dit weekend ook lichtfestival GLOW plaats, dat zorgt voor veel drukte.

De gang van zaken in Eindhoven doet vermoeden dat daar soortgelijke zorgen spelen. De gemeente communiceerde eerder dat de demonstratie afgelast is, terwijl er ondertussen met de organisatie een compromis is gesloten. "Er is blijkbaar wat miscommunicatie ontstaan", zegt een woordvoerder vrijdag.

De afgelopen week is er veel te doen om demonstraties. In Amsterdam werd woensdag een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam verboden uit angst voor rellen zoals vorige week. In Utrecht riep de gemeente op een studentenprotest te mijden uit angst voor de komst van pro-Palestijnse demonstranten en mogelijke ongeregeldheden.

Afgelast of niet?

Enkele uren later kwam de gemeente met het bericht dat de demonstratie niet door zou gaan. "We hebben begrepen van de organisatie dat de oproep is verwijderd en deze demonstratie niet doorgaat", aldus een woordvoerder. Dit werd direct ontkend door de organisatie.

Nu zegt Eindhoven4Palestine dat er met de gemeente is afgesproken geen grote ruchtbaarheid aan de demonstratie te geven. "Dat tegen Omroep Brabant is gezegd dat het niet doorgaat, dat was een vergissing van de gemeente", aldus Eindhoven4Palestine.

Ingetogen demo

Het compromis van een ingetogen demonstratie voelt dubbel. Donderdag zei de organisatie nog over de keuze om tijdens GLOW te demonstreren: "We demonstreren ook om onze stem te laten horen, zichtbaarheid te creëren en voor bewustwording. Logischerwijs gebeurt dit op een plek waar mensen ons zien en horen".

Dat gaat vrijdagavond dus gebeuren met mogelijk wat minder mensen. Er worden er enkele tientallen verwacht, zo laat de woordvoerder weten. Om daar direct aan toe te voegen dat iedereen die wil nog steeds aan kan sluiten. De gemeente Eindhoven is inmiddels ook duidelijk: "Demonstreren is een grondrecht in Nederland, en dus is daar ook in Eindhoven ruimte voor."