Buurt verbaasd na aanslag: 'Zwaargewonde vrouw heeft zo'n net gezin'

Buurtbewoners begrijpen niets van de ontploffing bij de voordeur van een huis aan de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk vrijdagnacht. Een 50-jarige bewoonster van het huis raakte zwaargewond aan haar benen. "Er wonen zulke nette mensen."

De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De schade aan het huis is groot. Ramen zijn gesprongen en meerdere dakpannen vielen naar beneden. De voordeur ligt aan gruzelementen.

'Keurige mensen'

Aan een verslaggever van Omroep Brabant laat een buurtbewoonster een geluidsopname horen van een soort gesis. "Dit fragment is net voor de explosie opgenomen. We hoorden hier een soort slepend sissend geluid. Het klonk bijna als gegil."



Volgens de vrouw duurde het geluid een halve minuut en werden veel buurtbewoners er wakker van. De buurvrouw denkt dat de bewoonster van het huis is gaan kijken waar het harde geluid vandaan kwam.

"Na het gesis ging het explosief af. De man van de gewonde vrouw hoorde haar om hulp roepen. Mijn man was ook wakker en heeft toen gelijk 112 gebeld." De vrouw zegt dat in de buurt rondgaat dat het explosief eigenlijk voor een paar deuren verder was bedoeld, maar legt verder niet uit waarom.

Volgens een overbuurvrouw is de gewonde vrouw net 50 geworden. "Er wonen keurige mensen, het is een net gezin", zegt de buurvrouw. "Er gebeurt hier normaal nooit iets geks. Ik heb het vermoeden dat het gewoon een paar gekken zijn geweest", besluit ze.

De politie doet nog onderzoek in de straat.

Ontploffingen

De ontploffing is de derde in één nacht tijd. In Deurne werd vrijdagnacht ook een explosief bij een voordeur geplaatst. Er vielen daar geen gewonden. In Geldrop ging een explosief af bij een geparkeerde auto op de Ter Borghstraat. De auto raakte zwaar beschadigd.