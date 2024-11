Vier minderjarigen opgepakt voor steekpartij in brandgang

Er zijn vier minderjarigen opgepakt voor de steekpartij in een brandgang van de Abeelstraat in Breda vrijdagavond. Zij zijn allemaal tussen 14 en 16 jaar oud. Dat meldt de politie zaterdag. Bij de steekpartij raakte een minderjarige jongen gewond. Het slachtoffer is een van de arrestanten.

Later op de avond zijn nog drie andere minderjarigen aangehouden. De tieners komen uit Rotterdam, Ossendrecht, Breda en Den Bosch. Vanwege de leeftijd van betrokkenen is de politie terughoudend met het geven van meer informatie. LEES OOK: Steekpartij in een brandgang, jonge man opgepakt De steekpartij vond plaats in een brandgang van de Abeelstraat rond kwart voor zeven 's avonds. Het slachtoffer werd door hulpdiensten ter plekke behandeld. Ook landde een traumahelikopter om het slachtoffer te helpen. Op de Dijkstraat vonden agenten een mes. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend. De politie doet onderzoek in de brandgang en op de Dijkstraat.

Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties