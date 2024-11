Buren verlenen eerste hulp bij fatale crash: 'We kennen ze goed'

Een traumatische nacht in Rijsbergen, waar drie twintigers met hun auto van de weg raakten en tegen meerdere bomen reden. Voor één van hen met fatale afloop. De impact op de gemeenschap is enorm.

“Ik zat nog even naar de ontwikkelingen van het kabinet te kijken op tv”, vertelt de bewoonster, die om één uur nog wakker was. “Toen hoorde ik opeens een geluid en zag ik de auto op onze oprit staan, total loss.”

Het is ons kent ons in Rijsbergen. “Zeker in het buitengebied”, vertelt een bewoonster. Vrijdagnacht kreeg ze met haar gezin de schrik van haar leven. Er gebeurde een dodelijk ongeluk, pal voor de deur.

De auto was tegen meerdere bomen op de Schriekenweg gebotst, waarvan er twee nagenoeg uit de grond zijn getrokken. Het motorblok lag eruit en de onderdelen vlogen over de straat.

In de wagen zaten drie jonge mannen (22, 24 en 28 jaar) uit Rijsbergen, die ze goed kent. Twee van hen zijn broers. “Mijn man heeft de hulpdiensten gebeld en we hebben eerste hulp verleend. Ondertussen had het motorblok de conifeer in onze tuin in brand gezet, naast een gasmeter-kast. Dus de kinderen moesten uit bed vanwege explosiegevaar.”

Het werd een verschrikkelijke nacht. Veel hulpdiensten kwamen ter plekke, maar tevergeefs. Eén van de jongens is overleden. De andere twee raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.