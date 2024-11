Sint aangekomen en belooft: 'We gaan alle schoenen vullen'

Er is geen plekje meer vrij op Pakjesboot 21 als de sint zaterdagmiddag met maar liefst 330 pieten aankomt in het Zwaaigat in Roosendaal. "Met zoveel pieten is dit een van de grootste intochten van het land," vertelt een trotse Arjan den Ouden van het Sinterklaascomité. In de haven worden sint en pieten verwelkomd door vele honderden kinderen.

"Dit is de 110e keer dat ik aankom in Roosendaal," zegt Sinterklaas terwijl zijn boot de haven indraait. "Het is elke keer weer een prachtig gezicht om al die lachende gezichtjes op de kade te zien."

"Er zat nog niks in mijn schoen."

Aisha staat met een gekleurde tekening te wachten op de goedheiligman. "Ik heb een eekhoorn en een eikel gekleurd voor Sinterklaas," zegt ze met stralende ogen. "Vanavond ga ik mijn schoen zetten en lekkere hapjes eten. Dat doen we altijd op de eerste dag," zegt een jongetje dat naast haar staat. Een meisje met een pietenmuts iets verderop langs de route zegt: "Ik had vanaf maandag al mijn schoen gezet, maar er zat nog niks in. Vanavond wel, want nu is Sinterklaas echt in het land." Mark Buijs, de nieuwe burgemeester van Roosendaal, mocht dit jaar voor het eerst de kindervriend welkom heten in zijn stad. "Sinterklaas spreekt bij iedereen tot de verbeelding, en ook bij de burgemeester," vertelt hij tussen de zingende kinderen. "Ik zet ook altijd mijn schoen, maar er zit niet zo vaak iets in. Dat is niet zo erg, want Sinterklaas is er vooral voor de kinderen."

"Vanavond gaan we alle schoenen vullen."