Meisje (15) op fiets aangereden, automobilist rijdt door

De bestuurder van een witte Audi heeft maandagochtend een 15-jarige meisje aangereden in Gemert en is vervolgens doorgereden. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde aan de President John F. Kennedystraat in Gemert. De politie is op zoek naar de bestuurder, het meisje is gewond geraakt aan haar oog.

Het 15-jarige meisje reed op haar fiets en kwam uit de richting van de Burgemeester de Bekkerlaan, achter haar reed een automobilist. De auto heeft het meisje aan de achterkant van haar fiets geraakt waardoor ze viel, dat gebeurde bij huisnummer 67.

De straat waar het ongeval gebeurd is (foto: politie).