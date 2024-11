Karin Bruers staat dankzij 'hotelhel' toch weer op de planken

Ze dacht dat ze de bühne vaarwel had gezegd. Maar inmiddels staat cabaretier Karin Bruers toch weer op de planken. Een verademing, noemt ze het zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Een verademing na de bouw van haar vegan hotel in de Oisterwijkse bossen; een periode van jaren die gekenmerkt werd door vele rechtszaken en veel wanhoop. Zoveel wanhoop dat Bruers anderhalf jaar geleden nog dacht dat haar droom van een hotel in de bossen van Oisterwijk niks meer zou worden. Reden voor de Tilburgse cabaretier/ondernemer om terug te komen op haar voornemen nooit meer op de planken te gaan staan.

"Er moest immers toch brood op de plank komen", beaamt ze. En dus staat ze nu opnieuw op de bühne, terwijl ze samen met haar dochters inmiddels ook voor het tweede weekend op rij gasten ontvangt in haar hotel.

LEES OOK: Karin Bruers opgelucht: ze kan eindelijk haar hotel en restaurant afbouwen

Over de 'hotelhel' heeft Bruers het niet in de voorstelling 'Daar hebben we het niet meer over', die ze samen met Nol Havens en Marjolein Heesters speelt. Het is een verboden onderwerp, geeft ze aan, waarover in de rechtszaal afspraken zijn gemaakt. "Maar over een thema als wraak mag ik het bijvoorbeeld wel hebben met de mensen", zegt ze.

"En over de grote depressies waarmee we te maken krijgen: ik was bijvoorbeeld klimaatdepressief. Maar we hebben ook te maken met Gaza, de Oekraïne, die idiote Trump, we hebben de dieren die slecht behandeld worden en we hebben de stikstof", somt ze op. "Hoe blijf je nou uit die depressie weg en hoe hou je je goed? Dan vertel ik dus in de voorstelling waar je gelukshormonen zitten en hoe je die kunt aanraken", legt ze uit.

Beloven dat het haar laatste voorstelling is, doet Bruers deze zondag niet. "Ik dacht het niet, het smaakt naar meer", zegt ze vol overtuiging.

Van de 'hotelhel' van Karin Bruers maakte Omroep Brabant een serie: Bruers bouwt bewust. De serie is - net als de talkshow KRAAK. - terug te kijken via Brabant+