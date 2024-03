Karin Bruers opgelucht: ze kan eindelijk haar hotel en restaurant afbouwen

De opluchting is enorm bij cabaretière Karin Bruers. Eindelijk kan ze haar veganistische restaurant met hotel afbouwen in de Oisterwijkse bossen en vennen. De bouw lag een jaar lang stil door een conflict met de buren. Maar de partijen hebben afspraken gemaakt en Bruers kan eindelijk verder.

De nieuwe werkelijkheid dringt maar lastig tot Bruers door: “Ik word nog net zo depressief wakker”, vertelt ze. “Pas als ik gedoucht heb, voel ik me oké. Heel voorzichtig nog.” Bruers’ buren zijn Jan en Monique Meurs. Ze werden groot met supermarkt Lekker en Laag en nu hebben ze een brasserie pal tegenover Bruers’ bouwplaats. Volgens de Meursen waren er bij Bruers’ hotel te weinig parkeerplaatsen.

“Voor ons is het nu prima, wij gunnen Karin het allerbeste.”

Het conflict daarover belandde bij de rechter. Maar nu hebben de partijen onderling afgesproken dat er bij Bruers zes extra parkeerplaatsen komen. En ook hebben ze afgesproken in de toekomst geen lelijke dingen meer over elkaar te zeggen. Jan Meurs is blij dat de zaak nu is opgelost: “Het probleem over de parkeerplaatsen hebben we samen opgelost, dus nu is het voor ons prima. We hebben ook nooit een rechtszaak tegen Karin Bruers gehad, maar tegen de gemeente. We gunnen Karin het allerbeste en hopen dat ze snel een kop koffie bij ons komt drinken.” “Een pak van m’n hart”, zegt Bruers over deze afloop, terwijl ze met haar elektrische auto haar bouwplaats oprijdt. Alles ligt nog stil, maar vanaf volgende week gaan bouwvakkers aan het werk om alles zo snel mogelijk af te maken.

“Ik dacht dat ik het hotel op een veiling zou moeten verkopen.”

Het hotel staat er al, maar Bruers is er sinds december niet meer binnen geweest: “Ik heb deze plek vermeden, omdat het een naar gevoel gaf. Ik dacht dat ik dit op een veiling zou moeten verkopen, dat er onder de prijs geboden zou worden en dan maar hopen dat ik niet met een schuld zou achterblijven.” Nu zwaait ze het plastic opzij, opent de deur en stapt uitbundig zingend over de drempel. Dan, met weidse gebaren: “Hier komt de trap, een beetje over de top, zo naar boven.” Enthousiast vertelt ze over het zicht vanuit de hotelkamers op de bossen en vennen: "Daar kan geen uitzicht tegenop." Over de aankleding: "Een van de muren wordt helemaal mozaïek, maar mijn dochters remmen me af. Ik mag er geen kermis van maken."

“Het is een trauma, het heeft me veranderd.”