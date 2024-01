Karin Bruers in tranen: getouwtrek over restaurant drijft haar tot wanhoop

In tranen valt Karin Bruers na de rechtszaak haar dochter in de armen. De Tilburgse cabaretière heeft net gehoord dat de bestuursrechter anderhalve maand nodig heeft voor een uitspraak over het veganistische restaurant dat ze wil starten. Weer extra vertraging. De buren hebben haar weer voor de rechter gesleept. “Wanneer houden die mensen op?”, vraagt Bruers zich wanhopig af.

De buren van Bruers zijn niet de minste: horeca-iconen Jan en Monique Meurs. Ze werden groot met supermarkt Lekker en Laag en nu hebben ze een brasserie pal tegenover Bruers’ bouwplaats, in de Oisterwijkse bossen en vennen. Volgens de Meursen deugt de omgevingsvergunning die de gemeente heeft verleend niet.

“Het moet nou klaar zijn. We zijn gewoon op.”

Over het veganistische hotel en restaurant van Bruers lopen al een jaar rechtszaken. Al die tijd kan ze niet bouwen. En dat breekt haar op, nadat de rechter heeft gezegd dat hij pas op 21 februari uitspraak zal doen: “God weet wat ze dan weer gaan doen. Het moet nou klaar zijn. We zijn gewoon op”, zegt ze in tranen. In september leek het nog dat Bruers verder kon. Toen besliste de rechter dat ze geen milieuregels overtreedt. Maar de Meursen lieten het er niet bij zitten. Hun pijnpunt is nu het aantal parkeerplaatsen dat Bruers voor haar restaurant in de planning heeft: 22 stuks. Volgens hen is dat te weinig. Bruers zit klem, want ook stikstofuitstoot is een probleem. De rechter besliste eerder dat Bruers geen stikstof mag uitstoten, daarom bedacht ze dat er alleen elektrische auto’s bij haar mogen parkeren.

"Wanneer houden die mensen op?"

Maar hoe controleer je dat, vroeg de rechter zich woensdagmiddag tijdens de zitting af. De gemeente zegt dat het niet te controleren is. Maar volgens Bruers is het simpel: “Ik werk alleen met reservering, brandstofauto’s komen niet op mijn terrein.” Al het juridische gedoe drijft Bruers tot wanhoop: “Hoe ik het ook regel, met parkeerplekken en alleen op reservering: pakt hij me niet op stikstof, dan naait hij me wel met fossiele brandstof. Wanneer houden die mensen op?”, zegt ze over haar buren. Jan en Monique Meurs willen woensdag niet reageren. Wel vertelden ze tijdens de zitting dat ze niets tegen Bruers’ plannen voor een restaurant hebben. Eerder zei Monique Meurs tegen Omroep Brabant: “Wij vinden het fijn als er iemand naast ons komt, maar ook zij moet zich aan de regels houden.”

“Ze steken tien dolken in mijn rug en vragen of ik daarna koffie wil.”