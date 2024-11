Anton Philips (92) bedankt nog elke dag zijn ouders Frits en Sylvia

Hij heeft duidelijk de genen van zijn vader Frits, die 100 jaar oud werd. Anton Philips is nu 92 jaar oud en nog dagelijks actief als relatietherapeut. Hij begon er zes jaar geleden mee. Hij wil iets betekenen voor de wereld. “Dat heb ik van mijn ouders meegekregen”. In het programma ‘KRAAK. Vraagt Door’ keert hij woensdag terug naar de markante villa ‘Huize de Laak’ in Eindhoven en naar zijn lagere school aan de Reigerlaan, waar hij op een reünie zijn grote liefde ontmoette.

In Huize de Laak woonde zijn opa Anton Philips. Hij kwam er als kind in de jaren dertig en in de oorlog woonde het hele gezin Philips er. Hij herinnert zich het luchtalarm nog goed. “Ik sliep daar”, wijst hij naar een raam van de imposante villa die nu in bezit is van het bedrijf Philips. “Ik nam mijn broertje Frits mee naar de kelder, waar we soms hele nachten doorbrachten”.

Was hij niet bang? “Nee, mijn moeder had zo’n sterk geloof dat ons niets zou overkomen, tenzij het werd toegestaan van boven. Zij was niet bang, en wij daardoor ook niet.” Hij is zijn ouders nog dagelijks dankbaar. “Ik doe dagelijks rek- en strekoefeningen en in die ruimte staan ook foto’s van mijn ouders. En ik bedank ze dagelijks voor wat ze betekend hebben.”