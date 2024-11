Slapen op een luchtbed in huis vol schimmel is voorbij voor Maria (68)

"Ik slaap op een geleend luchtbed, ik kan niet koken, niet douchen... Ik kan alleen in de schimmel zitten." Het is de noodkreet van Maria de Zeeuw (68) uit Tilburg. Door waterschade ontstond er schimmel in haar woon- en slaapkamer. "Ik heb gebeld, gemaild. Ben overal geweest. Ik weet het echt niet meer."

Een stap over de drempel bij Maria en het doordringende geluid van zoemende ventilatoren en ontvochtigingsapparaten komt je direct tegemoet.

"Overdag ben ik doodop."

"Die dingen staan 24 uur per dag aan. Gek word ik ervan." Doodmoe is Maria. "Mijn COPD wordt steeds erger en overdag ben ik doodop. Mijn stem is aangetast, ik heb hoestbuien, concentratieproblemen." Afgelopen zomer liep er water vanaf haar balkon de woon- en slaapkamer in. Wooncorporatie WonenBreburg stuurde een loodgieter die ontdekte dat de regenpijp geblokkeerd was en het water dus niet werd afgevoerd. Maar daarmee was de kous niet af. "Ongeveer een week later ontdekte ik de eerste donkere kringen in de vloer. Inmiddels zijn het metersgrote schimmelplekken."

"Zo ga je toch niet met huurders om?"

Maria zegt tig keer te hebben gebeld naar WonenBreburg. "Het verhaal was elke keer: alles wat binnen gebeurt is voor uw rekening. Alles wat buiten gebeurt, vergoeden wij. Laatst is er een expert geweest die terug zou komen voor een lekkageonderzoek. Maar verder heb ik alles met mijn verzekering moeten regelen. Zo ga je toch niet met huurders om?" Een specialistisch bedrijf heeft namens Maria's verzekeraar de vinylvloer eruit gehaald en een deel van haar inboedel in de nog droge kamers van haar appartement opgeslagen. "Ze hebben mijn badkamer helemaal volgepropt met meubilair, waardoor ik niet kan douchen. Dit is een complete ramp." Via de verzekering kreeg Maria 200 euro per week voor een hotel. "Maar daar kan ik maar een paar nachten van betalen."

"Het belangrijkste is nu mevrouw weer een fijne, bewoonbare plek krijgt."