Advocaat arbeidsrecht: '7 ton voor vertrekkende ambtenaar slaat nergens op'

In Dongen is ophef ontstaan over de zeven ton die de gemeentesecretaris meekrijgt omdat hij moet vertrekken. Volgens de Dongense burgemeester kom je op dit bedrag als je de landelijke regels volgt. De Tilburgse arbeidsrecht advocaat Jean-Louis van Os zegt dat dit bedrag buitenproportioneel is.

Advocaat Van Os zegt zegt dat de uitleg van de Dongense burgemeester over de gouden handdruk van zeven ton complete onzin is. "Als ik alles op een zeer ruime manier uitreken volgens de regels, dan haal ik de vier ton niet."

Slaat nergens op

De vergoeding zou volgens de Dongense burgemeester een optelsom zijn van de transitievergoeding en opgebouwde WW-aanspraken. Alles zou volgens de landelijke ontslagrichtlijnen voor ambtenaren zijn gegaan en getoetst en goedgekeurd door een accountant.

Advocaat van Os rekent hardop voor en concludeert dat het bedrag van zeven ton nergens op slaat. Het is veel te veel.

Zeker 3 ton teveel

"De gemeentesecretaris verdiende 125.000 euro per jaar", begint hij zijn rekensom. "En dan laat ik hem dit bedrag 35 jaar verdienen, wat natuurlijk niet zo is. Dan kom ik uit op een transitievergoeding van nog geen 140.000 euro.

Vervolgens telt hij drie jaar werkeloosheidsuitkering erbij op, ambtenaren krijgen drie jaar in plaats van de gebruikelijke twee jaar WW. Dat gaat dan om pak 'm beet 90.000, 75.000 en 70.000 euro. Al die bedragen bij elkaar is 375.000 euro. Er is dus 325.000 euro betaald voor iets wat de buitenwereld blijkbaar niet mag weten", constateert de advocaat.

Opmerkelijk

Het bedrag van bijna 7 ton valt uit de toon bij andere ontslagvergoedingen van gemeentesecretarissen die de media haalden. Zo werd in Amsterdam 75.000 euro betaald. In Almelo 141.000 euro en in Terneuzen 71.470 euro.

Advocaat van Os zit veertig jaar in het vak en komt vaker gouden handdrukken tegen waarbij je best wat vragen kunt stellen. "Je ziet dit helaas vooral in topfuncties. De gewone ambtenaar of verpleegkundige komt er bij ontslag vaak bekaaid vanaf. Daar is nooit geld voor", is zijn ervaring.

Gunstiger

"Overigens", vult de advocaat nog aan, "die WW krijg je gewoon als je ontslagen wordt en is bedoeld als druk om snel nieuw werk te vinden. Nu krijgt de ontslagen gemeentesecretaris dit bedrag in een keer uitgekeerd. Dit is op heel veel punten gunstiger dan een gewone uitkering ontvangen, die ook nog eens stopt zodra je ander werk hebt."

De gouden handdruk voor de Dongense gemeentesecretaris kwam aan het licht tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering donderdagavond. Het bedrag stond ineens op de begroting van het jaar 2024. Om precies te zijn, gaat het om een bedrag van 692.000 euro.

Verbijstering

Oppositiepartijen wisten van niks en moesten zelf ontdekken dat er een kostenpost van bijna zeven ton op de begroting van dit jaar stond. Dit leidde tot kritische vragen en verbijstering.

De ophef werd gesust door de burgemeester. Die legde uit dat alles volgens de landelijke richtlijnen was verlopen en door een accountant getoetst en goedgekeurd. Bovendien was er in het verleden met de gemeenteraad afgesproken niet diep op het ontslag in te gaan om de privacy van betrokkenen te beschermen.

Geen uitleg

In maart legde gemeentesecretaris Henk van Noort op verzoek van het college zijn werk neer met de kanttekening dat er geen verwijtbare zaken spelen. In de afgelopen maanden zorgde dit al voor onrust in de politiek en onder ambtenaren.

Burgemeester en wethouders wilden nooit uitleggen waarom de gemeentesecretaris de wacht werd aangezegd. De man werkte al 35 jaar voor de gemeente waarvan 18 jaar als gemeentesecretaris.

Beraden

Verschillende oppositiepartijen geven aan zich te beraden over hoe om te gaan met de veelbesproken gouden handdruk.