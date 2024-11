ZooParc Overloon gaat flink uitbreiden, ruimte voor 13 nieuwe diersoorten

ZooParc Overloon krijgt een nieuw themagebied en daarmee dertien nieuwe diersoorten als bewoners. Het thuis van de nieuwe bewoners wordt het Tropisch Afrikaanse 'Ngyuwe'. Het gaat volgens de dierentuin om het grootste bouwproject in de geschiedenis van het park.

Nieuwe dieren In het nieuwe deel komen zeventien verschillende diersoorten. Dertien daarvan leven nu nog niet in de dierentuin. In ieder geval verhuizen de penseelzwijnen, hamerkoppen (een Afrikaanse watervogel), brazzameerkatten en dwergnijlpaarden binnen de dierentuin naar het nieuwe themagebied. Welke nieuwe dieren er komen, maakt de dierentuin later pas bekend.

Het themagebied wordt ongeveer drie voetbalvelden groot en krijgt een plek rond het gebied waar tot voor kort de kamelen hun thuis hadden. Zij krijgen een ander plekje in de dierentuin.

De dierentuin wil met het nieuwe gebied zowel de mooie als de donkere kant van Tropisch Afrika laten zien, legt general manager Roel Huibers uit: “Deze regio kenmerkt zich door dichtbegroeide regenwouden en een slechte infrastructuur. Het gebied is hierdoor moeilijk toegankelijk en heeft te maken met diverse bedreigingen, zoals stroperij.”

Illegale handel

Hoofd dierenverzorging Steven van den Heuvel vult aan: "In Tropisch Afrika leven veel bedreigde diersoorten. Bovendien hebben de dieren door de groeiende bevolking een steeds kleiner leefgebied. We willen met het nieuwe gebied de verschillende diersoorten in stand houden."

Bezoekers gaan zelf op onderzoek uit in Ngyuwe. Zo komt er onder meer een dorpje waar zij leren over de illegale handel in vlees van wilde dieren. Ook kunnen bezoekers bij een aantal dierenverblijven binnenkijken.

De dierentuin is al gestart met de bouw van het nieuwe themagebied. Over ruim een half jaar moet het klaar zijn. De dierentuin viert dan ook het 25-jarig bestaan.