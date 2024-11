Datingdate loopt gruwelijk mis: man beroofd, mishandeld en ontvoerd

In verband met de gewelddadige beroving en urenlange ontvoering van een man in de Celebeslaan in Eindhoven half augustus is de politie op zoek naar een vermoedelijk minderjarige verdachte Hij pinde met de bankpas van het slachtoffer geld bij de geldautomaat aan de Heezerweg in Eindhoven.

Het slachtoffer, een 69-jarige man uit Gilze, had op 18 augustus via een datingsite een afspraak gemaakt met iemand bij een huis aan de Celebeslaan. Maar toen hij daar rond vijf uur 's middags aankwam, werd hij overvallen en mishandeld door vier gemaskerde mannen. Hij moest onder dwang zijn auto weer in. Vervolgens zijn ze in de grijze Range Rover Evogue van het slachtoffer zo'n drie uur door Eindhoven gereden. Drie dagen de tijd

Tijdens deze ontvoering werd er met de bankpas van de man gepind. Nadat de daders hun buit hadden, lieten ze het slachtoffer achter in zijn auto en gingen ze ervandoor. De pinner krijgt van de politie vanaf nu drie dagen de tijd zich te melden. Doet hij dit niet, dan toont de politie hem daarna herkenbaar op de website, op social mediakanalen en in opsporingsprogramma's. Dit doen ze nu nog niet omdat de politie vermoedt dat het gaat om een minderjarige. De 69-jarige man werd het slachtoffer van een nepdate: