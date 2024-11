Schimmelvrij wonen voor Maria: Wooncorporatie regelt vervangende woning

"Heel goed nieuws! Ik krijg een ander huis." Dolblij vertelt Maria de Zeeuw (68) dat ze dinsdag tijdelijk verhuist naar een gemeubileerde woning in Tilburg. Wekenlang sliep ze op een luchtbedje in haar woonkamer omdat haar woon- en slaapkamer onder de schimmel zitten. "Alle spanningen zijn in één keer weg."

"Die man van de woningcorporatie WonenBreburg was maandagmorgen vroeg om zes uur al begonnen met het zoeken naar een vervangende woning voor me. Echt heel fijn. En dinsdagmiddag mag ik vanaf 12 uur in m’n nieuwe huis. Ik ben zo zo blij." Sinds afgelopen weekend verblijft de 68-jarige Maria in een hotel op kosten van de wooncorporatie. "Ik mag nog een nachtje blijven en vanaf morgen heb ik tijdelijk een ander huisje aan de Nassaustraat. Gemeubileerd en wel." Maria was de wanhoop nabij toen ze vorige week contact zocht met Omroep Brabant. "Ik kan echt niet meer. Ik ben doodop", vertelde ze. Na flinke regenval ontstond er afgelopen zomer een lekkage met waterschade als gevolg in haar appartement. Het veroorzaakte flinke schimmelvorming in haar woon- en slaapkamer. Haar verzekering dekte de kosten om de vloeren te verwijderen. Een deel van haar inboedel werd opgeslagen in de nog droge kamers van haar appartement. Ook haar badkamer diende als opslagruimte, waardoor douchen geen optie meer was.

"Zelfs mijn stem klinkt al anders."

"Ik vind het heel vervelend voor mevrouw dat ze zich niet gehoord heeft gevoeld door ons. Dat is niet OK", liet de woordvoerder van WonenBreburg in een eerste reactie weten. "Er is absoluut iets misgegaan. Wij moeten dit anders doen. Het belangrijkste is nu dat mevrouw weer een fijne, bewoonbare plek krijgt. Ondertussen hebben wij ook contact met Maria's verzekering om te zorgen dat de oude woning van binnen weer bewoonbaar wordt. Dan kan ze op termijn weer terugkeren," aldus de woordvoerder. Maria loopt over van blijdschap aan de andere kant van de lijn. "Hoor je dat? Ik klink anders, mijn stem klinkt beter. Dat is wat een paar nachten in een hotel met me doet. Ik ben zo dankbaar dat WonenBreburg zo snel heeft geschakeld en ik vanaf dinsdag een ander huis heb."