Grote, kale man gezocht na mishandeling bij 'Groots met een zachte G'

Na één van de edities deze zomer van de 'Groots met een zachte G'-concerten, op 22 juni in Eindhoven, heeft een bezoeker een flinke hoofdwond opgelopen. Volgens de politie houdt hij er een blijvend, zichtbaar litteken aan over. In Bureau Brabant worden maandagavond foto’s getoond van een grote, kale man die de verwondingen zou hebben toegebracht. De verdachte is duidelijk zichtbaar, omdat hij zich niet uit zichzelf heeft gemeld.

Eerder waren al foto’s verspreid, waarop hij moeilijker herkend kon worden. Het gaat om een blanke, gezette man met een opvallend kaal hoofd. Hij is groot, ongeveer 1,90 meter lang. De man droeg die avond een lichtblauw shirt en over zijn schouders een donkerblauwe trui of vest. Hij maakte deel uit van een grotere (vrienden)groep, die niet uit Brabant komt, zo vermoedt de politie. Rond elf uur die zaterdagavond ontstond er een opstootje in het Philips Stadion aan de Frederiklaan. Dat was kort nadat daar het concert van Guus Meeuwis was afgelopen. Een 26-jarige bezoeker probeerde de ruzie te sussen, waarna hij uit het niets een harde vuistslag tegen zijn voorhoofd kreeg. De EHBO moest zijn flinke hoofdwond behandelen. De politie spreekt van mishandeling en ze vraagt de gezochte verdachte zich ‘met klem’ te melden. “Je pleegde de mishandeling in het midden van het stadion bij een bar”, zo brengt de politie in herinnering. Ook mensen die hem kennen en de politie weten te melden waar hij gevonden kan worden, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.