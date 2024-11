Rico Verhoeven voelt zich beter dan ooit: 'Wil blijven domineren'

De koning tegen de prins van het kickboksen. Rico Verhoeven is ervan overtuigd dat hij op 7 december de koning van het kickboksen blijft en het wereldtitelgevecht tegen Levi Rigters wint. De 35-jarige kickbokser uit Halsteren voelt zich beter dan ooit en wil tien jaar op rij ongeslagen blijven. "Het is mijn doel om deze sport te blijven domineren."

Tijdens de persconferentie voor het kickboksevenement GLORY Collision 7, maandagavond, sprak Verhoeven vol vertrouwen over het voor de twaalfde keer verdedigen van zijn wereldtitel. "Ik ben fitter en sterker dan ooit, het verschil met jaren terug is enorm. Ik ben altijd bezig om een betere versie van mezelf te worden. En dan vechten we straks ook nog eens in een volle GelreDome, daar doe je het voor."

"Ik ben zelf mijn grootste criticus."

Eerder dit jaar stonden de twee vechters tegenover tijdens de GLORY Grand Prix. Verhoeven ging neer na een klap van Rigters, stond weer op en en trok de partij naar zich toe. "Levi heeft bewezen dat hij na mij de beste vechter is en staat terecht tegenover mij voor de wereldtitel. Van alle vechters die tegenover me stonden, hoort hij zeker bij de top vijf. De vorige keer maakte ik een fout. Ik heb daarna in de spiegel gekeken. Hoe kon dat gebeuren? Een grote fout voelt voor mij als een verlies. Ik ben zelf mijn grootste criticus." LEES OOK: Kickbokser Verhoeven wint ook Glory Grand Prix en 500.000 dollar

"Ik leg de druk zo hoog mogelijk voor mezelf."

Tegen Rigters ligt de druk er weer vol op voor Verhoeven. "Mensen vragen me weleens of die druk niet te groot is. Maar ik ga daar lekker op en leg de druk zo hoog mogelijk voor mezelf. Tot op de puntjes streef ik perfectie na. Dat moet wel, anders ga ik me comfortabel voelen en loop ik de kans om te verliezen."

"Iedereen is een deel van de puzzel die ik leg."