112-nieuws: automobilist aangehouden • beloning voor gouden tip

Liveblog

04.16 Vrachtwagen schaart op A16 Een vrachtwagen schaarde afgelopen nacht op de A16 van Rotterdam richting Breda bij Prinsenbeek. De weg is daarop afgesloten tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, de A27 en de A58. Lees hier meer. Foto: Perry Roovers/SQ Vision De vrachtwagen schaarde rond kwart voor drie 's nachts (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

00.00 Beloning voor gouden tip De politie looft een beloning van 50.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Sami Bekal Bounouare. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij liquidatiepogingen. Bounouare woonde in Nederland onder meer in Den Bosch, Schiedam en Rotterdam. Lees hier meer. Sami Bekal Bounouare (foto: politie).