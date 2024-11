Drukste ochtendspits van het jaar, meer dan 300 kilometer file in Brabant

Het is de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. Rond acht uur dinsdagochtend stond er ruim 1100 kilometer file in Nederland. Ook in onze provincie is er veel vertraging op de verschillende snelwegen. Op de Brabantse wegen staat ruim driehonderd kilometer file.

De ANWB had maandag al gewaarschuwd voor een erg drukke dinsdagochtendspits. Op dinsdagen is het altijd erg druk op de weg en nu regent het ook nog op veel plaatsen. "Het is verschrikkelijk lastig rijden met wind, regen en veel blaadjes die over de weg waaien", laat een automobilist weten. Ongelukken

Er gebeurden ook diverse ongelukken. De A16 was tot zeven uur dinsdagochtend afgesloten nadat daar een vrachtwagen schaarde. Daarnaast was het raak op de A4 bij Hoogerheide en de A27 bij Oosterhout-Zuid. Bij Oosterhout botsten drie auto's op elkaar. LEES OOK: Vrachtwagen schaart op de A16 en schiet door de vangrail De drukste ochtendspits van het jaar tot nu toe was die van 1 oktober, toen er 1087 kilometer file stond op de Nederlandse wegen.