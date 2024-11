112-nieuws: groepje uit Efteling gezet • grote politiecontrole

15.45

Op de snelweg A67 in de richting van Eindhoven is bij Geldrop de rechterrijstrook een half uurtje dicht geweest. Oorzaak was een defecte vrachtwagen. De vertraging bedroeg maximaal een half uur. Rijkswaterstaat verwachtte dat de hele weg rond kwart voor vier voor al het verkeer weer beschikbaar zou zijn. Maar dat was al eerder het geval: het bergen van de vrachtwagen ging voorspoediger dan verwacht. De weg is weer vrij. Er staat nog wel wat file, maar die neemt langzaam af. is. Dat komt goed uit, want de ANWB rekent in navolging van een record drukke ochtendspits ook op een drukke avondspits.