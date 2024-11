112-nieuws: Tom (15) is vermist • ongeluk op de A59

09.00

Een nepwebwinkel van de politie om aandacht te vragen voor onlinefraude heeft - in de aanloop naar Black Friday en de feestdagen - in korte tijd duizenden bezoekers getrokken. De website is gemaakt om mensen bewust te maken van de risico's van aankoopfraude en nepwebwinkels.

Geïnteresseerden lezen op de website 'pakjedealsnu.nl' 'te aantrekkelijke aanbiedingen', zoals een goedkope PlayStation 5, een steelstofzuiger van Dyson of goedkope fatbikes. Iets kopen is niet mogelijk: wie iets in zijn winkelmandje stopt, wordt door de politie gewaarschuwd.

Wie beter kijkt, kan opvallende dingen zien. Zo is het KvK-nummer op de website van de politie, is het adres van de webwinkel een politiebureau in Heemskerk en is de domeinnaam geregistreerd door de politie. Ook linken alle socialemediaknoppen naar de website van de politie.