Foute achtergrond escortbureau niet bekend bij gemeente

De gemeente Tilburg stelt dat er uit onderzoek naar de achtergronden van escortbureau Nirvana geen problemen naar voren zijn gekomen. Volgens de gemeente is er een aanvraag geweest voor een eenmanszaak. De aanvrager heeft in maart een vergunning voor een jaar gekregen. De onderzoeksjournalisten van Pointer hebben aangetoond dat eigenaresse Van de Laar van Nirvana in België is veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting. De gemeente Tilburg stelt dat er geen onderzoek is gedaan naar familie van de aanvrager omdat dit niet hoeft.

Volgens de gemeente Tilburg wordt er in een zogenoemd Bibob-onderzoek, dat duidelijk moet maken of het gevaar bestaat dat een ondernemer zijn vergunningen gebruikt voor criminele doeleinden, niet naar familie gekeken, enkel wanneer familie aantoonbaar zakelijk betrokken is. Deze betrokkenheid is niet gebleken uit de onderzoeken, stelt de gemeente. De informatie die nu beschikbaar is, was toen niet voorhanden, laat de gemeente weten. Relevante informatie neemt Tilburg in het vervolgtraject mee.

Tijdens het Belgische onderzoek naar het escortbureau in 2020 heeft het Nederlandse OM informatie gekregen van de Antwerpse politie dat in Nederland zo'n 150 escortdames worden uitgebuit. Toch kan het escortbureau in Nederland vooralsnog ongestoord zijn gang gaan, blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) voor de podcast Het Escortbedrog.

Van de Laar is sinds 1996 eigenaar van escortbureau Nirvana dat geruime tijd actief was in zowel Nederland als België. In België is ze veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting, omdat de escortdames daar volgens de rechter 'op onaanvaardbare wijze zijn uitgebuit'.

Escorts mochten vooraf niet instemmen welke klanten zij zouden aannemen en welke handelingen er zouden worden verricht, stelt de Belgische openbaar aanklager en blijkt ook uit onderzoek door Pointer.