Berucht escortbureau krijgt vergunning ondanks veroordeling mensenhandel

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend aan een berucht escortbureau. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. De oprichter van het escortbureau is in België veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting. Het gaat om het escortbedrijf Nirvana.

Pointer doet al langer onderzoek naar het escortbedrijf Nirvana en bracht eerder dit jaar een podcast uit over de zaak: Het Escortbedrog. Ze sprak met oud-medewerkers, klanten en andere betrokkenen.

Uit het onderzoek bleek dat op ruim honderd websites van het escortbureau gebruik werd gemaakt van nepprofielen. Klanten die een van deze dames dachten te boeken, kregen bijna altijd iemand anders aan de deur.

Wie niet wilde betalen, liep het risico bedreigd en afgeperst te worden. Buren, familie en vrienden zouden te horen krijgen dat de klant een escort had geboekt.

Oprichter van het bedrijf is Margretha van de Laar, haar dochter is op dit moment de huidige eigenaar. Ook haar dochter is in dezelfde zaak in België veroordeeld voor valsheid in geschrifte, meldt Pointer.

Door controles heen geglipt

Het escortbedrijf kreeg in maart dit jaar een vergunning in de gemeente Tilburg. Een woordvoerder van de gemeente laat aan Pointer weten dat tijdens het beoordelen van de aanvraag geen redenen waren om de aanvraag te weigeren.

Het omstreden escortbedrijf lijkt door de controles heen te zijn geglipt. Of het gevolgen heeft, daar wil de gemeente niet over speculeren maar een woordvoerder geeft aan dat het dossier de aandacht heeft.

Vergunningscontrole Wet Bibob

Pointer sprak met André van Dorst van de belangenvereniging van relaxbedrijven, hij weet alles over de wetgeving in deze branche. Hij vindt het bizar dat er een vergunning is verleend. Volgens hem komen eigenaren met een veroordeling normaal gesproken niet door de vergunningscontrole van de Wet Bibob (daarmee screent de overheid bedrijven, red.).

De politieke partij ONS Tilburg heeft inmiddels vragen gesteld aan het college. Ze wil onder meer weten welke stappen er zijn genomen bij het verlenen van de vergunning en waarom de vergunning is verleend. Ook wil ze weten of de vergunning wordt herzien.

Belastingfraude

Van de Laar zegt tegen Pointer dat zij sinds 2023 geen escortbureau meer heeft. Uit nieuw onderzoek van Pointer blijkt nu dat ze nog altijd een rol speelt binnen het bedrijf en dat er ook in 2024 opnieuw klanten zijn bedreigd en afgeperst.

Van de Laar is in België veroordeeld voor vier jaar cel (waarvan twee jaar voorwaardelijk) maar zit op dit moment nog niet vast. Ook in Nederland is ze eerder veroordeeld voor belastingfraude.