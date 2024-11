Dit is waarom impulsaankopen met Black Friday niet altijd slecht zijn

Alles voor de helft, één plus één gratis of dertig procent korting. Tijdens Black Friday word je doodgegooid met flinke kortingen. We vinden altijd wel een goede reden voor onszelf om iets te mogen kopen. Ook impulsaankopen praten we voor onszelf goed. Meestal zonder te kijken of de aanbieding wel écht een goede aanbieding is.

De laatste vrijdag van november staat in de agenda als Black Friday. Het principe is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het is dé dag waarop winkels hun producten flink afprijzen. Voor velen is vrijdag 29 november de ideale dag om lekker de stad in te gaan en aankopen te doen voor de komende feestdagen.

Probeer je maar eens aan je lijstje te houden als de aanbiedingen je om de oren vliegen. Een impulsaankoop is zó gedaan. "Als je een impulsaankoop doet, is dat vaak iets wat je stiekem al langer wilde hebben", zegt Niels van de Ven, onderzoeker in consumentengedrag bij Tilburg University. "De korting tijdens Black Friday kan dan net het zetje zijn wat je nodig hebt om het toch te kopen."

Onzinnige reden

Als we iets graag willen hebben, bedenken we een goede reden om het daadwerkelijk te kopen. We proberen de aankoop goed te praten. "We verzinnen daarbij van alles", vervolgt Van de Ven. "Zelfs een onzinnige reden als 'het is maandag' wordt door sommigen als een goede reden gezien."

Wanneer mensen iets goeds hebben gedaan, mogen ze van zichzelf ook iets slechts doen. "Mensen zeggen dan: ik heb vanochtend gesport, dus ik mag nu iets ongezonds eten", vertelt Niels. "Mensen willen graag iets kopen tijdens Black Friday en zien hun eerdere goede gedrag als reden om zichzelf te belonen."

Dingen kopen, of het in een impuls is of niet, is ook helemaal niet verkeerd, vindt Van de Ven. "Mensen worden ook gewoon blij en gelukkig van dingen kopen en dat is ook helemaal niet verkeerd." Af en toe moet je jezelf verwennen met iets leuks.

Doordachte aankopen zijn er ook

"Black Friday kan ook een moment zijn om doordacht gebruik te maken van de aanbiedingen. Als je iets wil kopen waar je al langer over twijfelt omdat het net wat mooier of duurder, is dit hét moment om dat te kopen." Maar dan moet de aanbieding ook wel echt een goede aanbieding zijn.

We kennen allemaal de tip om eerst op een vergelijkingssite te kijken of je ergens anders niet goedkoper uit bent. Of om weken vooraf de prijs in de gaten te houden. Hiervoor zijn prijsvergelijkingswebsites als Knibble of Tweakers ideaal.

Het vergelijken van prijzen doen we lang niet altijd. Zeker tijdens Black Friday is dat extra lastig door de tijdsdruk die gevoeld wordt. De aantrekkelijke aanbiedingen gelden meestal maar één dag of hooguit enkele dagen. "Omdat de aanbiedingen tijdelijk zijn, is er dus minder tijd om naar de prijs te kijken en te vergelijken", legt Van de Ven uit.