Lange rij voor verkoop 'verloren pakketjes: 'Net een loterij'

Elk jaar raken in Europa miljoenen pakketten verloren met spullen die online zijn besteld. Voorheen werden die niet-bezorgde dozen en zakken vernietigd. In Eindhoven kon je dinsdag zo'n verloren pakketje kopen. Wat erin zit, is een verrassing. Een hoop mensen wilden de gok wel wagen, maar zijn niet allemaal even blij als ze het pakketje uitpakken.

Pakketjes raken vaak zoek doordat er een verkeerd adres op staat. De koper krijgt dan zijn of haar geld terug, maar daarmee heeft het pakket nog geen bestemming. Een gat in de markt dacht een bedrijf uit Frankrijk: zij verkopen de pakketten nu voor 20 euro per kilo.



"Het is zoals de loterij", zegt oprichter Killian Denis. "Maar als je in het casino verliest, heb je niets. Hier heb je altijd prijs." Denis weet uit ervaring dat er hele onzinnige of grappige dingen in de pakketjes kunnen zitten. Maar ook dingen van veel waarde, zoals laptops, telefoons en smartwatches.

"Ik ga maar eens kijken wat het oplevert als ik het online verkoop."

De mensen in Eindhoven lijken op het eerste oog minder geluk te hebben. Een vrouw heeft twee pakketjes gekocht maar is er helemaal niet blij mee. "Ik zou niet weten wat ik ermee moet", zegt ze terwijl ze kijkt naar een kindercamera. "Ik ga maar eens kijken wat het oplevert als ik het online verkoop."



De prijs van de pakketjes wordt bepaald per kilo. “Het werkt zoals de groenten in de supermarkt", legt Denis uit. "Je pakt zoveel pakketjes als dat je wilt. We wegen ze en dan geven we je de prijs."

Lange rij bij Winkelcentrum Woensel (foto: Rene van Hoof).

En dat tikt best aan, merkt een man op die zijn handen vol heeft met pakketjes. "Ik dacht: 'Ik probeer een keer m’n geluk uit en we zien wel waar het heen gaat'. Maar het is nog verrassend prijzig, dat is wat minder." En dus heeft de mevrouw met de kindercamera een ware miskoop. "Ik heb er meer dan 20 euro voor betaald. Ik kan beter naar de winkel gaan. Dan weet ik tenminste wat ik krijg."

"Ik hoop op Pokemon kaarten, dat zou ik heel vet vinden."