Oudste ezel Basje (47) is ingeslapen: 'We gaan hem missen'

"Met verdriet laten wij jullie weten dat onze grote kleine vriend Basje gisteren helaas is ingeslapen", zo laat Speelpark de Splinter in Eindhoven dinsdag op social media weten. Ezel Basje was met 47 jaar en elf maanden waarschijnlijk de oudste ezel van Nederland. Hierdoor trok hij vorig jaar de aandacht van Omroep Brabant en groeide de ezel zelfs uit tot landelijk nieuws bij de NOS.

In Speelpark de Splinter was Basje een bekendheid. Veel mensen uit de omgeving weten niet beter dan dat de grijze ezel er rondliep. Het dier werd 25 jaar geleden in slechte toestand naar de kinderboerderij gebracht. "Hij was helemaal verwaarloosd en had doorgegroeide hoeven", vertelde beheerder Hugo Jansen vorig jaar aan Omroep Brabant. Hij kwam hier samen met zijn maatje Doeke, die was er ook niet best aan toe. "Toen Doeke overleed, heeft Basje daar veel verdriet van gehad. Hij kwam in een rouwproces." Dankzij de verzorgers werd Basje weer topfit. Omdat ezels niet goed alleen kunnen zijn, kwam er al snel een witte ezel bij: Anja.

"Met goede zorg en bakken liefde kwam hij er steeds weer goed doorheen."

Basje en Anja werden echte maatjes. Maar met de ouderdom kwamen er, zeker de laatste jaren, ook steeds wat meer gebreken en kwaaltjes bij Basje. "We hebben er alles aan gedaan om Basje zo lang mogelijk blij en gezond te houden. De winters waren het moeilijkst, maar met goede zorg en bakken liefde kwam hij er steeds weer goed doorheen."

Anja (links) en Basje (rechts).

Het ging de laatste tijd steeds slechter met Basje. "Nu zagen we dat onze opa echt meer ongemak had, met name aan zijn voetjes en lijf. Het lopen en staan werd steeds moeilijker voor hem. En juist omdat we zoveel van hem houden, hebben we in overleg met onze zeer betrokken dierenartsen de keuze gemaakt om hem te laten gaan."

"Onze ezelstal staat na vandaag dus voorlopig leeg."