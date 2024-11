Kamerlid Femke Zeedijk stapt op: 'Discriminatie heeft een gezicht gekregen'

Femke Zeedijk uit Eindhoven legt haar functie als Tweede Kamerlid neer. Aanleiding is de politieke onrust die vorige week onstond naar aanleiding van de rellen in Amsterdam en het daarop volgende turbulente kabinetsoverleg dat leidde tot het vertrek van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar.

Nicolien van Vroonhoven, fractieleider van NSC, maakte dinsdagmiddag na de fractievergadering bekend dat twee NSC-Kamerleden stoppen. Femke Zeedijk en Rosanne Hertzberger leggen hun kamerlidmaarschap neer.

De onrust omtrent de rellen in Amsterdam en het vertrek van NSC-staatssecretaris Achahbar is de druppel voor Zeedijk om te vertrekken uit de Haagse politiek. Tegenover de NOS gaf ze aan dat ze zich al maanden stoorde aan hoe het eraan toegaat in de politiek. "Het debat in Den Haag gaat te weinig oplossen."

Volgens Zeedijk ontbreekt het aan zelfreflectie bij de premier en de rest van het kabinet. Er zou een beeld worden geschetst alsof er iemand als Achahbar, die Marokkaanse wortels heeft, niet welkom is. "Voor mij heeft discriminatie hiermee een gezicht gekregen."

