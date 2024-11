Jan loopt elke dag kilometers langs sloten om ze te controleren

Nu we te maken krijgen met steeds extremer weer, is goed onderhoud van sloten en beken belangrijker dan ooit. Bij hevige regenval moet overtollig water via sloten snel worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Medewerkers van de waterschappen zijn dagelijks onderweg om ervoor te zorgen dat het land niet onder water loopt.

"Mijn stappenteller geeft elke dag aan dat ik mijn dagelijkse afstand ruimschoots gehaald heb," vertelt Jan van Son terwijl hij op zijn rubberlaarzen langs een sloot loopt.

Jan is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de sloten in het gebied van Waterschap Aa en Maas. "We hebben zelf 2700 kilometer sloten in beheer en moeten ervoor zorgen dat ook de 1400 kilometer sloten van particulieren en gemeentes goed worden bijgehouden. We hebben vaker te maken met hevige regenval en periodes van droogte. Goed onderhouden sloten zijn daarom belangrijk. Beken en sloten voeren regenwater af zodat het land droog blijft."

Boete

Constateert Jan of een van zijn collega's tijdens de schouw dat een sloot niet goed is onderhouden, dan ontvangt de eigenaar een brief waarin staat dat het onderhoud alsnog uitgevoerd moet worden en vóór welke datum. Als tijdens de volgende controle blijkt dat het onderhoud nog niet heeft plaatsgevonden of niet op de juiste manier is uitgevoerd, dan geeft het waterschap een aannemer de opdracht om het verplichte onderhoud uit te voeren op kosten van de eigenaar. Als het nodig is, kunnen ze zelfs een boete opleggen.

Begroeiing

Jan is het allerliefst in het veld onderweg. "Ik heb een tijdje op kantoor gezeten, maar ben blij dat ik weer elke dag naar buiten kan," zegt hij met een glimlach. "Kijk, hier aan deze kant van de weg is de sloot goed gemaaid," vertelt Jan terwijl hij op het maaisel wijst dat op de akker ligt. "Maar aan de andere kant is niks gedaan, en dat zorgt ervoor dat het water niet goed kan stromen. Het is de bedoeling dat het via allerlei sloten naar Den Bosch stroomt, maar als er te veel begroeiing in staat, lukt dat niet. Daardoor kan er in het voorjaar schade aan de gewassen ontstaan."

Jan vult in een app op zijn tablet in wat er niet in orde is. "De eigenaar krijgt dan automatisch een brief en dus nog een kans om het in orde te maken. Als je eigenaar bent van een perceel waar een sloot doorheen loopt of aan grenst, dan ben je verplicht deze sloot goed te onderhouden."