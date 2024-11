Deze snoepsigaretten lijken net echt: 'Zou verboden moeten worden'

Dennis Wagenaars schrok zich rot toen zijn kinderen van 8 en 10 jaar zondag ineens rondliepen met sigaretten. Gelukkig voor de vader uit Helvoirt bleken de sigaretten kauwgom te zijn. Maar wie de snoepsigaretten bekijkt, kan niet anders dan concluderen dat ze erg veel op echte sigaretten lijken. De winkel waar het snoepgoed te koop is, lijkt zich van geen kwaad bewust.

'Toverstokjes' wordt het snoepgoed genoemd waarmee de kinderen van Dennis kwamen aanzetten. Maar de verpakking van het snoep lijkt erg veel op een pakje sigaretten. Net als de folie waarin de kauwgom verwikkeld zit.

"Het eerste wat we dachten was: wat gebeurt hier", vertelt Dennis over het moment dat hij zijn kinderen zag spelen met de snoepsigaretten. "We waren verbaasd over het feit dat kinderen dit soort snoep konden kopen. Volgens mij willen we juist met z'n allen voorkomen dat de volgende generatie gaat roken. Dan helpt het niet als we dit soort snoep verkopen aan kinderen van 8 en 10 jaar."