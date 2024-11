Brandweermannen uit Hollywood voelen zich misleid door ASML

Chipmachinefabrikant ASML moet vrezen voor een massaclaim vanuit Hollywood. Het pensioenfonds van de brandweermannen uit de Amerikaanse filmstad voelt zich misleid door het Veldhovense bedrijf. Volgens het fonds is ASML te rooskleurig geweest in de communicatie over de aanstaande kwartaalcijfers. En dat was te merken aan de aandelenkoers.

De beleggers van het pensioenfonds voor de brandweermannen in Hollywood werden in oktober verrast door de kwartaalcijfers van ASML. Waar de chipmachinefabrikant half juli nog aangaf een sterk tweede halfjaar te verwachten, viel het aantal orders in het derde kwartaal nog fors tegen. Ook publiceerde ASML de cijfers per ongeluk te vroeg. Het gevolg was dat de aandelenkoers van ASML daalde met 16%. Door deze koersdaling leden veel beleggers verlies, waaronder dus ook het pensioenfonds voor de brandweermannen van Hollywood. Samen met andere beleggers en Amerikaanse advocatenkantoren spanden ze een rechtszaak aan tegen ASML. Ze vinden dat het Veldhovense bedrijf niet eerlijk is geweest over de verwachtingen. Ze zouden de beleggers hebben misleid. Ook vinden ze de verklaring voor de tegenvallende cijfers niet goed genoeg. Lees ook: ASML publiceert per ongeluk cijfers en die zijn niet best: aandeel keldert ASML laat tegenover het Financieel Dagblad weten geen uitspraken te doen over lopende rechtszaken. "We zullen via de juiste juridische kanalen reageren." Overigens zijn dit soort rechtszaken In de Verenigde Staten niet uniek. Volgens de Stanford Universiteit waren er in het eerste halfjaar van 2024 al meer dan 100 van dit soort rechtszaken.