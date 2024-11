Vrouw die gewond raakte bij explosie moet onderbeen missen

De 50-jarige vrouw die afgelopen vrijdagnacht ernstig gewond raakte bij een aanslag op haar huis in Nieuwkuijk, is een van haar onderbenen verloren. Dat blijkt uit een uitzending van Opsporing Verzocht. Er wordt nog gezocht naar een man die vlak na de explosie door Vlijmen fietste.

Het is vrijdagnacht tien over half drie als het misgaat bij het huis aan de Onsenoortsestraat. Op beelden is te zien dat rond die tijd een fietser wegrijdt bij het huis. Vlak daarna klinkt een fluitend geluid, dat een paar seconden aanhoudt.

De bewoonster van het huis hoort het geluid en loopt naar de voordeur om te kijken waar het vandaan komt. Op dat moment gaat er een explosief af. De vrouw raakt zwaargewond aan beide benen. Ze moet zelfs een van haar onderbenen missen als gevolg van de explosie.

De politie is nog op zoek naar de fietser die vlak voor de ontploffing is gezien. In Opsporing Verzocht worden daarom camerabeelden van de fietser getoond. "Het is mogelijk een verdachte of iemand die meer weet", zegt de politie.

De fietser had zijn gezicht bedekt en reed op een rammelende damesfiets met bagagerekje. Hij kwam mogelijk uit de richting van Vlijmen gefietst en vertrok ook weer in die richting. Aan mensen die de fietser herkennen of camerabeelden hebben, wordt gevraagd om zich te melden.