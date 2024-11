Vrouw (95) op straat van tas beroofd, slachtoffer liep achter rollator

Een 95-jarige vrouw met een rollator is dinsdagochtend van haar tas beroofd op de Leuvenaarstraat in Breda. De politie pakte later dinsdag een 51-jarige man op voor de straatroof.

De vrouw werd rond halftwaalf overvallen op de Leuvenaarstraat. Een man stapte daar plots uit zijn auto en greep de tas van de vrouw. Het slachtoffer liep op dat moment nietsvermoedend achter haar rollator op straat. De man stapte vervolgens weer in zijn wagen en reed weg. Iets later, rond twaalf uur dinsdagmiddag, tankte de man nog bij een tankstation op de A27 zonder te betalen. Agenten die op de melding af kwamen, zagen de auto rijden en lieten hem uiteindelijk stoppen bij een tankstation net voorbij Gorinchem. In de auto waarin hij reed, lag de tas van de vrouw uit Breda nog. Ook bleek het kenteken dat op de auto zat niet bij de auto te horen. De man werd aangehouden en zit nog vast.