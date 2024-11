De Sixtijnse Kapel met een Bosch' tintje: 'Bezoek aan Rome niet meer nodig'

Rome was nog nooit zo dichtbij. Een route langs de Sixtijnse Kapel, langs dorpjes en langs zonnebloemen: het kan straks in de kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch. De vrijwillige bouwers gaven woensdag al een 'sneak peek' aan Omroep Brabant. "We hebben een reputatie hoog te houden", vertelt Jack Kradolfer trots.

Tachtig kerstbomen, 180 opgezette dieren en 100 lampjes: de cijfers zijn indrukwekkend. Een kerststal is eigenlijk een understatement. Tel daar nog ruim 100 meter kabel bij op, net als twintig poppen en zo'n 60 liter verf. Ongeveer 80.000 bezoekers trekt het beroemde jaarlijkse spektakel.

Dertig vrijwilligers beunen tweeënhalve maand aan de enorme stal in de kathedraal. "Zelfs de ambassadeur van Italië gaf ons vorig jaar een compliment. We hebben hier de mooiste van West-Europa", zegt Jack trots, die maar al te graag 'zijn' Den Bosch en Sint-Jan letterlijk én figuurlijk in het licht zet.

De kerststal sluit aan bij het thema van het Heilig Jaar 2025: Pelgrims van Hoop. De reden waarom nu half Rome en Vaticaanstad in de steigers staan, om het er zo mooi mogelijk uit te laten zien. "Je hoeft straks niet meer naar Italië of Vaticaanstad, je kan ook hier komen", grapt Jack.

Bergen en zonnebloemen

Je waant je als bezoeker van de kerststal een ware pelgrim. Je bent op reis en komt langs bergen, zonnebloemvelden en dorpjes en ziet andere reizigers. Het persoonlijke hoogtepunt voor Jack? "De Sixtijnse Kapel", zo laat hij glunderend van trots zien. "Het plafond is een kopie, maar de glas-in-loodramen zijn van de Sint-Jan." Zo wist hij het beste van twee iconen te combineren.

Beelden en andere prachtstukken die al in de kathedraal staan, krijgen een prominent plekje in de kerststal. Klussen in een heilig gebouw is soms een uitdaging. Jack: "Je wil echt zorg dragen voor het gebouw. We leggen 500 vierkante meter stucloper neer om de vloer te beschermen. Alles wat we doen, staat los van de Sint-Jan. Je kan geen schroeven in de muur doen, dus het vereist speciale vaardigheden."

Wijngaarden

"Iedereen die wel eens een pelgrimstocht heeft gelopen, bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella of naar Rome, herkent zich in het wisselende landschap: hoog en bergachtig, maar ook de zonnige weiden en de begroeide hellingen van de wijngaarden", verwoorden de vrijwilligers smakelijk in een persbericht.

Op zondag 8 december wordt de kersstal feestelijk geopend. Tot die tijd moeten de bouwers dus nog aan de bak. De creatie is tot en met zondag 12 januari te zien voor tweeënhalve piek, waarvan de opbrengst naar de kathedraal gaat. Het advies? "Hoe eerder je komt, hoe rustiger het is."