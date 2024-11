Sneeuw op de snelweg: dit moet je doen (en dit vooral niet)

In de Alpen lachen ze erom, maar toch: het sneeuwde woensdag in Brabant. Serieuze sneeuwvlokken vielen in de ochtend en aan het begin van de middag naar beneden. Omdat het niet vriest dat het kraakt, verdween de papsneeuw als sneeuw voor de zon. Maar toch is het opletten geblazen voor wie nog de weg op moet. Zo kom je veilig thuis, ook als er (een beetje) sneeuw op de weg ligt.

Dat beetje sneeuw zorgde al meteen voor lange files op verschillende snelwegen in Brabant. Het verkeer reed overal veel langzamer, met flink wat extra reistijd tot gevolg. Vooral op de A2 en op de A58 was het aansluiten.

Op zich is de langere reistijd goed nieuws, want dat betekent dat het verkeer langzamer rijdt. En dat is precies de bedoeling voor wie onderweg met winterse neerslag te maken krijgt. "Als vuistregel geldt: halveer je snelheid en verdubbel de afstand tot je voorganger. Net zoals je bij mist doet. Die extra meters geven jou en degene achter je meer tijd en ruimte om te reageren op onverwachte gebeurtenissen", adviseert de ANWB.

Altijd verstandig, maar zeker in een winterse bui: kijk ver vooruit. En trek rustig op als je stilstaat. "Geef weinig gas en laat de koppeling rustig opkomen. Doe al je handelingen rustig en met beleid: stuur gelijkmatig, rem niet abrupt en stuur bochten niet te scherp in", adviseert de ANWB.

Remmen

Iemand die weleens een slipcursus heeft gehad, weet dat het belangrijk is om goed te remmen als het glad is. Bij een noodstop is het belangrijk dat het antiblokkeersysteem (ABS) goed werkt. Dan remt de auto maximaal af, zonder dat de wielen blokkeren, dus je kan gewoon blijven sturen. "Het ABS werkt alleen bij maximale remdruk, wanneer je het rempedaal tot op de bodem blijft intrappen. Ga dus niet ‘pompend’ remmen. Schrik niet als het rempedaal onder je voet begint te trillen en je rare geluiden hoort. Dat is normaal."

De ANWB heeft een hele pagina met allemaal tips over remmen. Lees die vooral vóórdat je de weg op gaat.

Winterbanden

Heb je al winterbanden onder de auto liggen? Goed bezig. Maar het wil niet zeggen dat je met die banden zonder problemen over een gladde weg kunt rijden. Ook met winterbanden onder de auto is het advies: rijd voorzichtig. "Van zichzelf hebben winterbanden een kortere remweg dan zomerbanden. Wanneer je hard rijdt, wordt dat effect volledig opgeheven", zegt de ANWB erover.

Het laagje van woensdag is niets vergeleken met een dik pak sneeuw, in deze video van de ANWB zie je wat je moet doen als het écht volop winter is: