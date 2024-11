Sneeuw zorgt voor drukte op snelwegen, ANWB houdt hart vast voor avondspits

Sneeuw en ongelukken hebben woensdagmiddag voor enorme drukte op snelwegen gezorgd in Brabant. Vooral op de A2 rond Eindhoven moesten weggebruikers geduld hebben. De drukte nam vanaf halfdrie af. Maar met de avondspits én nieuwe buien in het vooruitzicht, lijkt rustig naar huis rijden niet te gaan lukken.

Het is lang geleden dat het buiten de ochtend- en avondspits zó druk was, zegt Wijnand Zwaan van de ANWB in het Omroep Brabant-radioprogramma 'Wijn in de Middag': "Ik kan het me niet zo goed herinneren wanneer de laatste keer was. In Brabant sneeuwt het al best lang en die sneeuw blijft liggen. De files zijn niet extreem, maar het verkeer rijdt op veel plaatsen wel erg langzaam."

De ANWB waarschuwde woensdagochtend al dat het in het midden en zuiden van het land plaatselijk glad kon worden door winterse buien. Met de avondspits voor de deur, ziet het er niet veel beter uit.

"Het gros van de buien trekt naar het oosten weg, dus dan is het even droger", zegt Zwaan. "Maar later in de middag komen er weer nieuwe buien. Daar krijgen we in de avondspits ook last van, dus het wordt druk."

A2

Wie over de A2 vanuit het zuiden richting Eindhoven reed, had bij Nederweert al vertraging. Tussen Nederweert en De Hogt was de vertraging rond kwart voor twee ’s middags 45 minuten.

De andere kant op, van Den Bosch naar Maastricht, was het niet veel beter. Tussen Boxtel en Eindhoven reed het verkeer veel langzamer en was de vertraging 30 minuten.

A58

Ook op de A58 zorgde sneeuwval voor problemen. Van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout, was de vertraging op het hoogtepunt 45 minuten over 18 kilometer. Een kapotte vrachtwagen blokkeerde daar ook nog de rechterrijstrook.

Tussen Tilburg en Best zorgde het winterse weer ook voor een langere reistijd. Daar moest het verkeer op het hoogtepunt 30 minuten extra reistijd rekenen. Rond kwart voor drie was de vertraging er nog 16 minuten.

A59 en N279

Op de A59 was het druk tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. De vertraging was daar op het hoogtepunt 30 minuten over 10 kilometer.

Niet alleen op snelwegen was het aansluiten. Op de N279 tussen Den Bosch en Veghel was de extra reistijd vanaf Middelrode 25 minuten.

