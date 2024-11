Nieky Holzken daagt Jake Paul uit en wordt platgebeld: 'Een gekkenhuis'

De uitnodiging van Nieky Holzken (40) uit Helmond dinsdag aan het adres van YouTube-ster Jake Paul om de boksring in te gaan, leverde hem een stortvloed aan reacties op. "Het is een gekkenhuis, veel mensen zien een gevecht wel zitten." Ook zijn er onder zijn Instagram-post reageerders die sceptisch zijn over het verschil in gewicht. "Ik las dat ik rond de 70 kilo woog. Nou, de laatste keer dat de weegschaal dat aangaf, was twaalf jaar geleden."

De telefoon van Nieky staat roodgloeiend. Na zijn post op Instagram over Jake Paul volgden er ruim 1200 reacties en ontving de Helmonder veel appjes en belletjes. "En dat terwijl ik Jake niet eens persoonlijk heb uitgedaagd. Dat deed ONE Championship, de organisatie waar ik voor knok. Ik schreef alleen dat ik blij was dat Jake's tegenstander Mike Tyson niet knock-out was gegaan en dat het tijd was voor een echte tegenstander. Daar bedoelde ik overigens mezelf wel mee hoor."

"Als Jake Paul slim is, reageert hij niet."

De Helmonder voelt zich gestreeld door de honderden reacties, waarbij velen denken dat hij een maatje te groot zal zijn. Hij schat echter de kans klein dat het ooit tot een treffen met de Amerikaan komt. "Ik ben een kickbokser, maar heb in het verleden 25 wedstrijden gebokst. Jake Paul mag komen als hij wil, maar als hij slim is, reageert hij niet. Ik zal niet gaan boksen als Tyson, je zag dat hij oud is en slecht op z'n benen stond. Gelukkig dat hij overeind bleef, want Tyson was vroeger mijn idool. Toen Jake Paul tegen een echte fitte bokser stond, verloor hij direct op punten. Tegen mij heeft hij ook geen kans." LEES OOK: Nieky Holzken daagt Jake Paul uit: "Tijd voor een echte tegenstander." Nieky zorgt er in ieder geval voor dat hij wedstrijdfit is. "Ik zou 13 december vechten in Qatar, maar dat gala is verzet naar 20 februari. Als er tussendoor een andere wedstrijd komt, ben ik er klaar voor. Als dat tegen Jake Paul is, zorg ik ervoor dat ik niet te licht ben zoals sommige mensen op social media schrijven. Hoe komen ze erbij dat ik 70 kilo weeg?"

"Ik kom dan meteen spiermassa aan."

"Vanmorgen woog ik 86,5 kilo en ik kan makkelijk in korte tijd 10 kilo aankomen. Laat Jake Paul dan maar komen. Met afvallen heb ik geen moeite als ik een strikt dieet volg en aankomen doe ik door aan krachttraining te doen. Ik kom dan meteen spiermassa aan. Maar dat is voor mijn huidige gewichtscategorie niet handig, omdat de kilo's er dan weer af moeten."

"Geraldo moet naar mij blijven luisteren, dan komt het goed."